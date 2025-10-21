VIDEO Oršićev suigrač srušio neslavni rekord! Pogledajte najbrži crveni karton u povijesti Lige prvaka

Igrala se četvrta minuta susreta trećeg kola Lige prvaka između ciparskog Pafosa i kazahstanskog Kairat Almatyja kada je krilni napadač ciparske momčadi Joao Correia pokušao nogom spustiti jednu visoku loptu, ali umjesto toga je nažalost nogom u glavu udario braniča Kairata Luisa Matu.

Engelski sudac Chris Kavanagh nije imao drugog izbora nego pokazati crveni karton napadaču Pafosa koji se nije previše bunio budući da je znao da je njegov potez bio opasan po suparničkog igrača. 29-godišnji reprezentativac Zelenortskih Otoka tako je morao napustiti teren nakon samo tri minute i tri sekunde što je najbrže zarađeni crveni karton u povijesti Lige prvaka.

4' Red card to João Correia (Pafos FC)

pic.twitter.com/V5HfIkNqd1 — FutDball ⚽️ (@FutDball) October 21, 2025

Dosadašnji rekorder bio je Ukrajinac Oleksandr Kucher koji je 2015. u susretu svog Šahtara i minhenskog Bayerna isključenje zaradio za tri minute i 59 sekundi provedenih na terenu.

VEZANI ČLANCI:

Dodajmo kako je Mata na sreću prošao bez ozljeda i mogao je nastaviti susret te kako su hrvatski nogometaši u redovima Pafosa, Mislav Oršić i Ivan Šunjić, krenuli od prve minute za ciparskog prvaka.