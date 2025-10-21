Naši Portali
NOGOMET

VIDEO Oršićev suigrač srušio neslavni rekord! Pogledajte najbrži crveni karton u povijesti Lige prvaka

UEFA Champions League - Pafos v Bayern Munich
Yiannis Kourtoglou/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
21.10.2025.
u 19:49

Dosadašnji rekorder bio je Ukrajinac Oleksandr Kucher koji je 2015. u susretu svog Šahtara i minhenskog Bayerna isključenje zaradio za tri minute i 59 sekundi provedenih na terenu

Igrala se četvrta minuta susreta trećeg kola Lige prvaka između ciparskog Pafosa i kazahstanskog Kairat Almatyja kada je krilni napadač ciparske momčadi Joao Correia pokušao nogom spustiti jednu visoku loptu, ali umjesto toga je nažalost nogom u glavu udario braniča Kairata Luisa Matu.

Engelski sudac Chris Kavanagh nije imao drugog izbora nego pokazati crveni karton napadaču Pafosa koji se nije previše bunio budući da je znao da je njegov potez bio opasan po suparničkog igrača. 29-godišnji reprezentativac Zelenortskih Otoka tako je morao napustiti teren nakon samo tri minute i tri sekunde što je najbrže zarađeni crveni karton u povijesti Lige prvaka.

Dosadašnji rekorder bio je Ukrajinac Oleksandr Kucher koji je 2015. u susretu svog Šahtara i minhenskog Bayerna isključenje zaradio za tri minute i 59 sekundi provedenih na terenu.

Dodajmo kako je Mata na sreću prošao bez ozljeda i mogao je nastaviti susret te kako su hrvatski nogometaši u redovima Pafosa, Mislav Oršić i Ivan Šunjić, krenuli od prve minute za ciparskog prvaka.

