VIDEO Novak Đoković s legendarnim Hrvatom zaigrao nogomet, a jedan potez još nikad nije izveo

TEŽAK ŽIVOT TENISAČICA

Srpkinja ima 27 godina i otvoreno kaže: Tatu pitam 50 eura za osnovne stvari, to je jadno

- Tata je zasad glavni i jedini sponzor. On je moj majstor, nemam ni od odjeće, proteina, opreme... Moram tati reći da mi da 100 eura za proteine, 50 eura za osnovne potrebe. Ne bahatim se, već su to osnovne stvari koje sportaš mora koristiti da bi se time bavio. Nemamo svoj džeparac, uvijek ovisiš o nekome i moliš nekoga. To je loše i jadno.