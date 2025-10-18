VIDEO Nećete vjerovati što se događalo na početku HNL utakmice! Komentator rekao da ovo nema smisla

Slaven Belupo i hrvatski prvak Rijeka u Koprivnici igraju ogled 10. kola HNL-a, a momčad s Rujevice povela je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela pogotkom engleskog napadača Adu-Adjejia. Na samom početku utakmice vidjeli smo pomalo bizarnu situaciju u kojoj su gosti čak dvaput morali ponoviti izvođenje s centra na signalizaciju glavnog suca Duje Strukana.

Za to vrijeme s razglasa je svirala legendarna pjesma 'Freed From Desire', a tehničar na stadionu kao da je otišao pa zaboravio ugasiti glazbu. Prije nego što su Riječani, koji su prebrzo krenuli oba puta, pokušali treći put krenuti s centra komentator MAXSporta je rekao: 'Netko bi stvarno mogao ugasiti glazbu jer ovo nema smisla'.

Video neobičnog događaja možete pogledati OVDJE.