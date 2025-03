VIDEO NBA zvijezda o nevjerojatnoj priči: Nazvao sam Zupca i rekao da sam Hrvat, želim igrati za vas

Poznati američki košarkaš Patrick Beverley ispričao je u svom podcastu o tome kako je imao želju nastupati za američku košarkašku reprezentaciju, ali i to da je namjeravao odjenuti hrvatski dres. Beverley je rekao kako je nastupao za SAD u mlađim uzrastima, no kako nije ponovno dobio poziv za seniore te je htio iz tog razloga igrati za drugu reprezentaciju. U razgovoru je otkrio da je nazvao tadašnjeg suigrača iz Clippersa Ivicu Zupca kako bi se raspitao može li nastupati za Hrvatsku.

- Igrao sam za američku U19 reprezentaciju. Ja, Mike Beasley, DeAndre Jordan, Jonny Flynn, Steph Curry, David Lighty. Pobijedili smo Francusku. Za njih su igrali Nicolas Batum, Alex Ajinca.. Igrači koji su kasnije igrali u NBA-u. Izgubili smo od Srbije, bili smo srebrni - rekao je Beverley.

- Znao sam da će me pozvati ponovno kad se vratim u NBA. Nisu me zvali. Nazvao sam Ivicu Zupca, rekao sam mu: Treba mi putovnica, ja sam Hrvat, mislim da imam nešto hrvatskog u sebi. Mislim da mi je tata Hrvat. Tako to ide. Želim jebe** igrati. To je istinita priča - otkrio je.

- Potpisao sam trogodišnji ugovor u Rusiji. Tamo su imali igrače moje boje kože koji su bili Rusi. Onda sam htio rusku putovnicu. Rekli su mi: Ne možeš je dobiti zato što si igrao za SAD. Mislio sam si, reprezentacija SAD-a mi ne pokazuje ljubav, dajte mi da igram za Rusiju. Pričam ruski, ja sam Rus - ispričao je rusku anegdotu dok je igrao za Spartak.

Inače, Beverley je u NBA-u nastupao za LA Clipperse, Minnesotu, Chicago, Memphis te Milwaukee, a trenutno je slobodan igrač nakon što je zadnji angažman imao u izraelskom Hapoelu.