VIDEO Navijač se s tribine bacio na Ronalda, Portugalac za dlaku izbjegao tešku ozljedu

Portugalski napadač Cristiano Ronaldo za dlaku je izbjegao ozljedu zbog nepromišljenog navijača. Naime, dok je Ronaldo ljutito napuštao teren nakon poraza Portugala od Gruzije na Europskom prvenstvu, jedan navijač je skočio iz publike kako bi se susreo s petostrukim osvajačem Zlatne lopte.

Pritom je navijač Portugalca gotovo srušio na stepenicama koje vode u tunel, no brzom reakcijom redara navijač je odgurnut s puta portugalske superzvijezde. Srećom, sve je dobro prošlo za Ronalda jer je sudar s navijačem mogao rezultirati ozljedom. Za sada nije poznato u kakvom je stanju nepromišljeni muškarac.

🚨🥴A fan almost jumps on the Cristiano Ronaldo from the stands after the end of the match!!! 😨



Sometimes some people are just not okay…🤦‍♂️pic.twitter.com/LSwEShvDb1