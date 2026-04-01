VIDEO Mat u tri poteza: Pogledajte kako je Hrvatska zabila Brazilu! Asistencija? Za desetku...

Prijateljski susret na stadionu Camping World u Orlandu, odigran u sklopu turneje "Road to 26", bio je sve samo ne obična pripremna utakmica. Pred gotovo 60 tisuća gledatelja, većinom Brazilaca, Hrvatska je tražila još jednu potvrdu svoje klase, dok je Brazil priželjkivao svojevrsnu osvetu za bolno ispadanje u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru. "Možda i najveća pobjeda u mojoj karijeri", prisjetio se tog dvoboja Lovro Majer. Izbornik Zlatko Dalić, kako je i najavio, napravio je čak sedam promjena u odnosu na pobjedu protiv Kolumbije, poslavši na teren iskusne snage poput Modrića i Kramarića, ali i mladog Luku Vuškovića u obrambenom trojcu sa Šutalom i Ćaleta-Carom.

Unatoč bučnoj podršci s tribina, Brazil se dugo mučio probiti organiziranu hrvatsku obranu. Kada bi to i uspjeli, na vratima je stajao fantastični Dominik Livaković, čija je grandiozna obrana udarca Joaa Pedra nakon sjajne asistencije Cunhe ostavila stadion u nevjerici. Ipak, Vatreni nisu uspjeli sačuvati mrežu netaknutom do poluvremena. U drugoj minuti sudačke nadoknade, Vinicius Jr. povukao je brzi protunapad i nesebično poslužio Danila Oliveiru, koji pogađa za vodstvo Brazila od 1:0. Bio je to hladan tuš za Dalićevu momčad na samom kraju prvog dijela.

U drugom poluvremenu Hrvatska je tražila put do izjednačenja, a Dalićeve izmjene na kraju su se pokazale ključnima. Igrala se 84. minuta kada je Hrvatska odigrala akciju za anale. Sve je krenulo od visokog pritiska Petra Muse, koji je natjerao brazilske braniče na pogrešku i oduzeo loptu. Potom je ona došla do Tonija Fruka, još jednog igrača s klupe, koji je majstorskim okomitim dodavanjem "rasparao" obranu peterostrukih svjetskih prvaka. Loptu je savršeno dočekao Lovro Majer, utrčavši iz drugog plana i hladnokrvno poslavši loptu pored nemoćnog vratara Benta za 1:1. Bio je to školski primjer akcije, mat u tri poteza koji je utišao brazilsku publiku i vratio nadu Vatrenima. Snimku pogledajte OVDJE.

Nažalost, slavlje hrvatskih nogometaša i malobrojnih navijača bilo je kratkoga vijeka. Činilo se da Hrvatska ima psihološku prednost, no uslijedio je šokantan rasplet u posljednjih nekoliko minuta. Samo dvije minute nakon Majerovog gola, mladi brazilski talent Endrick srušen je u kaznenom prostoru, a sudac je pokazao na bijelu točku nakon prekršaja Josipa Šutala. Siguran izvođač bio je Igor Thiago za novo vodstvo Brazila 2:1 u 88. minuti. Konačni udarac Hrvatskoj zadao je Gabriel Martinelli u drugoj minuti nadoknade, ponovno na asistenciju sjajnog Endricka, postavivši konačnih 3:1. Unatoč porazu, bljesak genijalnosti kod jedinog pogotka ostat će upamćen kao dokaz da Hrvatska i dalje ima moć nadigrati najbolje.