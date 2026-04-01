'Bili smo dobri, ali neke stvari nam se ne smiju događati. Penal? Ne ulazim u to je li bio...'

Hrvatska nogometna reprezentacija je u srijedu u drugoj pripremnoj utakmici u Sjedinjenim Državama uoči Svjetskog prvenstva doživjela poraz, bolji od nje je s 3-1 u Orlandu bio Brazil.

Brazil je u vodstvo od 1-0 doveo De Oliveira koji je zabio gol u sudačkoj nadoknadi na kraju prvog poluvremena nakon dodavanja Viniciusa Jr-a. Hrvatska dolazi do izjednačenja u 84. minuti zahvaljujući pogotku Lovre Majera, ali dvije minute kasnije dosuđen je kazneni udarac za Brazil i s bijele točke precizan je bio Igor Thiago. Konačan rezultat 3-1 postavio je Martinelli koji zabija u sudačkoj nadoknadi na kraju utakmice.

Nakon utakmice izjavu je za Novu TV dao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić:

- Moramo biti malo i tužni zbog ovoga poraza. Prvo poluvrijeme smo bili dobri, iz naših grešaka smo im dali, ali Livaković je spasio. Drugo poluvrijeme je bilo puno bolje, imali smo posjed i izjednačili smo, a onda primimo dva gola, to ne smijemo dopustiti. To je škola da te ovakve ekipe kazne, ali imamo puno dobrih stvari, trebamo biti pozitivni, ovo je stvarno bilo dobro. Dvije stvari su nama bile jako dobra škola - rekao je Dalić.

Prvi gol Hrvatska je primila u "najgorem vremenu", pred sam kraj prvog dijela...

- Dvije stvari su bile jako dobra škola. Ne smijemo primiti gol u 45. minuti i ne smijemo ga primiti odmah nakon što ga zabijemo. Bilo je dobro, mogu dečke samo pohvaliti za ovu turneju. Šteta da nije ostalo 1:1, ali bili smo blizu tome.

Je li vidio penal za Brazil u 88. minuti?

- Nisam ga vidio, to je blo dosta daleko od nas. Ali dogodila nam se greška, dugačka lopta koja nas je preskočila i nismo dobro reagirali. Ne ulazim u to je li ili nije penal, mi smo tu loše reagirali.

Kakav je bio dogovor na poluvremenu?

- Rekao sam igračima da u posjedu ne smiju žuriti. Ne smiju ići na centaršuteve koji nisu izrađeni i tu smo gubili posjed. Kad smo to u nastavku promijenili, Brazil nije mogao ništa. Tada su i gubili živce trčeći za loptom. Trebali smo možda malo više prema naprijed, ali neću govoriti negativno, samo pozitiva, imamo puno dobrih stvari za koje se možemo uhvatiti.

Objasnio je izbornik zašto se ipak odlučio na formaciju s trojicom odostraga...

- Nema puno vremena za probu. Sve znamo u 4-2-3-1 i 4-3-3, sad smo probali ovako i dobro je. Bilo je dobro prvu utakmicu i ovu osim tih zadnjih 7-8 minuta. Ocjena? Četvorka. Imamo puno dobrih stvari, možemo se nadograđivati, to je najvažnije. Igrali smo protiv Brazila, on te kazni za greške. Ali Hrvatska je pokazala da je i dalje u vrhu svjetskog nogometa i da imamo razloga za zadovoljstvo - zaključio je Dalić.