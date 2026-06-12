FOTO Pogledajte prazna sjedala na utakmici J. Koreje i Češke

Iako je FIFA izvijestila o 44.985 gledatelja na utakmici Svjetskog prvenstva u četvrtak između Južne Koreje i Češke u Guadalajari, mnoštvo praznih mjesta na stadionu ponovno je izazvalo zabrinutost zbog cijena ulaznica i potražnje za turnir.
Iako je FIFA izvijestila o 44.985 gledatelja na utakmici Svjetskog prvenstva u četvrtak između Južne Koreje i Češke u Guadalajari, mnoštvo praznih mjesta na stadionu ponovno je izazvalo zabrinutost zbog cijena ulaznica i potražnje za turnir.
Foto: Paul Childs/REUTERS
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Dok se više od 80.000 ljudi naguralo na stadion Azteca kako bi gledalo otvaranje između suorganizatora Meksika i Južne Afrike, izgled praznih stolica na stadionu s 46.000 mjesta u Guadalajari, gradu s duboko ukorijenjenom nogometnom kulturom, pojačao je kritike FIFA-ine komercijalne strategije za prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija.
Dok se više od 80.000 ljudi naguralo na stadion Azteca kako bi gledalo otvaranje između suorganizatora Meksika i Južne Afrike, izgled praznih stolica na stadionu s 46.000 mjesta u Guadalajari, gradu s duboko ukorijenjenom nogometnom kulturom, pojačao je kritike FIFA-ine komercijalne strategije za prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija.
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
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Neki navijači na stadionu okrivili su visoke cijene ulaznica za redove praznih mjesta i kritizirali FIFA-u zbog njihovog modela određivanja cijena. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino u srijedu je branio FIFA-ine cijene ulaznica nakon kritika navijača koji su tvrdili da su troškovi posjeta utakmicama postali previsoki. Rekao je da su cijene ulaznica na razini s drugim velikim sportskim događajima.
Neki navijači na stadionu okrivili su visoke cijene ulaznica za redove praznih mjesta i kritizirali FIFA-u zbog njihovog modela određivanja cijena. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino u srijedu je branio FIFA-ine cijene ulaznica nakon kritika navijača koji su tvrdili da su troškovi posjeta utakmicama postali previsoki. Rekao je da su cijene ulaznica na razini s drugim velikim sportskim događajima.
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
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FIFA je prodala više od 6 milijuna ulaznica za turnir i prethodno je istaknula snažan interes diljem Amerike, a Infantino je rekao da je potražnja premašila očekivanja za "faktor 10 ili više".
FIFA je prodala više od 6 milijuna ulaznica za turnir i prethodno je istaknula snažan interes diljem Amerike, a Infantino je rekao da je potražnja premašila očekivanja za "faktor 10 ili više".
Foto: Paul Childs/REUTERS
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Međutim, grupe poput Football Supporters Europe (FSE) upozorile su da će "iznuđivačke" cijene isključiti obične navijače. Prema FSE-u, cijene ulaznica za ovaj turnir porasle su pet puta u usporedbi sa Svjetskim prvenstvom 2022. u Kataru.
Međutim, grupe poput Football Supporters Europe (FSE) upozorile su da će "iznuđivačke" cijene isključiti obične navijače. Prema FSE-u, cijene ulaznica za ovaj turnir porasle su pet puta u usporedbi sa Svjetskim prvenstvom 2022. u Kataru.
Foto: Yonhap News/NEWSCOM
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Južna Koreja pobijedila je Češku 2-1 u utakmici skupine A.
Južna Koreja pobijedila je Češku 2-1 u utakmici skupine A.
Foto: /NEWSCOM
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Foto: MARTIN ZABALA/XINHUA
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