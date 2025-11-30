Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVE TRZAVICE

VIDEO Kontroverzni vatreni sukobio se s trenerom Hajduka: Jedna odluka ga je razbijesnila

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.11.2025.
u 16:25

Bivši hrvatski reprezentativac je vidno nezadovoljan primio odluku trenera Garcije. Namrgođeno je odmahivao glavom, a nakon što je pružio ruku Livaji, u prolazu je ljutito dobacio nekoliko riječi prema Španjolcu

Trener Hajduka Gonzalo García, ponovno je odlučio ostaviti Marka Livaju na klupi u remiju protiv Varaždina (1:1), a svog kapetana ubacio je u igru tijekom 61. minute. Livajin ulazak dočekan je ovacijama poljudskih tribina, a u kratkom vremenu na terenu jasno je pokazao koliko znači ovoj momčadi. Međutim, posebnu pozornost privukla je reakcija Ante Rebića, igrača koji je morao napustiti igru.

Bivši hrvatski reprezentativac je vidno nezadovoljan primio odluku trenera Garcije. Namrgođeno je odmahivao glavom, a nakon što je pružio ruku Livaji, u prolazu je ljutito dobacio nekoliko riječi prema Španjolcu, koji mu je pokušao objasniti razloge svoje odluke zašto ga je zamijenio.

Sada se mnogi pitaju je li na pomolu novi sukob u svlačionici Hajduka, nakon debakla kod Rijeke, bijeli su kiksali i na Poljudu, stoga im je prvo mjesto na ljestvici vrlo upitno. Video možete pogledati OVDJE
Ključne riječi
HNL Hajduk Gonzalo Garcia Ante Rebić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
17:05 30.11.2025.

Reba, preveliki si čovjek i ljudina, ne treba ti to....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja