VIDEO Juventus senzacionalno izgubio od zadnje ekipe Serie A, Di Maria isključen zbog divljačkog nasrtaja

Nogometaši Monze priredili su veliko iznenađenje pobijedivši u susretu sedmog kola talijanskog prvenstva Juventus sa 1-0 ostvarivši tako prvu pobjedu u Serie A u povijesti kluba.

Monza, klub bivšeg talijanskog premijera Silvija Berlusconia, u svoju premijernu sezonu u Serie A ušao je s jednim osvojenim bodom u prvih šest kola.

Niti Juve nije najbolje otvorio sezonu, Max Allegri je dobio samo dvije od osam natjecateljskih utakmica ove sezone. Međutim, torinska "Stara dama" je bila veliki favorit.

No Juve se mučio stvoriti bilo kakve šanse, a frustracije gostiju su dodatno porasle kada je Angel Di Maria u 42. minuti dobio izravan crveni karton zbog njegovog očitog udarca laktom u prsa Armanda Izza. Bio je to prvi crveni karton bivšeg igrača PSG-a u ligi od travnja 2017. protiv Nice. Monza je do pobjede došla u 74. minuti golom Christiana Gytkjaera.

Lazio je rutinski odradio gostovanje kod Cremonesa pobijedivši sa 4-0. Gosti su posao obavili u prvom dijelu postigavši tri gola, a u nastavku su samo potvrdili pobjedu. Za Lazio su zabili Ciro Immobile (7, 21-11m), Sergej Milinković-Savić (45+2), te Pedro (79). Hrvatski nogometaš Toma Bašić je za goste iz Rima igrao od 78. minute.

Fiorentina je sa 2-0 pobijedila Veronu, a strijelci su bili Ikone (13) i Nicolas Gonzalez (90). Dodajmo kako je Christian Biraghi u 26. minuti promašio jedanaesterac za pobjednički sastav.

U prvom nedjeljnom susretu nogometaši Udinesea pobijedili su na domaćem terenu milanski Inter sa 3-1.

Gosti su poveli već u petoj minuti nakon savršeno izvedenog slobodnog udarca Nicole Barelle. Klub iz Udina je izjednačio nakon autogola Milana Škrinjara u 22. minuti, a slovenski nogometaš Jaka Bijol doveo je domaće u vodstvo u 84. minuti. Konačan rezultat postavio je Tolgaj Arslan u trećoj minuti nadoknade vremena. Marcelo Brozović je odigrao cijeli susret za Inter.

Večeras se još sastaju Roma - Atalanta, te Milan - Napoli.

Udinese zauzima prvo mjesto na tablici Serie A sa 16 bodova, ispred Napolija, Atalante, Milana i Lazia sa po 14 bodova.

