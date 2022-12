'Ponudio se Hajduku za beka, igrali smo treću ligu, a on sad ruši Brazil. Čeka ga transfer života'

Nakon lude utakmice s Brazilom i pobjede naše reprezentacije, puno je junaka u toj pobjedi, Hrvatska nije imala slabog mjesta u momčadi, no u prvi plan iskočili su Dominik Livaković, Luka Modrić, Bruno Petković i mogli bismo i dalje nabrajati, ali mnogi nisu očekivali da će tako dobro igrati i Josip Juranović. Desni bek Celtica nije samo zaustavio sjajnog Viniciusa Juniora već je puno puta probio bok Brazila.

> Specijalna SP emisija: 'Oni stvarno nisu normalni, ovo je najzrelija Hrvatska ikad, ljudi me zovu...'

Prve nogometne korake Juranović je napravio u nogometnoj školi zagrebačke Dubrave. U svojoj Dubravi još kao klinac dobio je priliku.

Od trnja do zvijezda

- Bio je odličan, on je bio izlazni kadet ili ulazni junior kad sam ga uvrstio u prvu momčad. Morali smo imati igrača mlađeg od 21 godine, izabrao sam Juranovića kojem je bilo 17 godina. I takav, kao dijete, kad je ušao u momčad više nije iz nje izlazio, ali ne zbog te dobne granice već zbog svoje kvalitete. I sve što sada pokazuje, pokazivao je i u to vrijeme, bio je izuzetno odgovoran. No, nije tada igrao beka, bio je desnokrilni napadač. I pokazivao je ovo što i sada, s time da je to sada na puno višoj razini, ali bio je brz, odgovoran, motoričan i tehnički jako dobar - priča nam Željko Dacer, Juranovićev trener iz tog vremena u Dubravi koji je, naravno, prezadovoljan Juranovićevom izvedbom protiv Brazila.

- Odličan je bio i općenito je sve ovo iznad očekivanja, a Josip je potpuno sazrio.

Kako biste ocijenili njegovu karijeru od Dubrave i Hajduka do Poljske i Celtica te sada reprezentacije?

- Išao je baš školski, stalno stubu prema gore. I kad bi se na kojoj etablirao, opet bi napravio korak više i sad je na najvišoj razini. Očekujem da će nakon Svjetskog prvenstva otići u neku od liga petice, i to u klub koji će igrati značajnu ulogu u toj ligi. Krenuo je od Treće lige, došao do naše Prve, pa poljske i onda prešao u klub koji se bori za Europu. Držim da mu je puno koristilo to što je kao klinac u Trećoj ligi, koja nije lagana, iskusio seniorski nogomet i to prošao bez takozvanih dječjih bolesti. Ono što mu je usađeno sad pokazuje na najvišoj razini. Prošao je put od trnja do zvijezda. Gledam ga od početka u reprezentaciji i teško se može reći da je ikad podbacio. S njime smo dobili pravog beka koji ima brzinu i tehniku, a izdržljivost je maksimalno povećao. Zapeo je do kraja i sad igra čudesno - zaključio je Željko Dacer.

U Dubravi je Josip jednu sezonu igrao s bratom Draganom, danas igračem mostarskog Zrinjskog.

- Igrali smo zajedno, ali ja sam više ulazio klupe, a on je redovito igrao, ja sam bio lijevo krilo, a on u vezi. A onda je postao bek u Hajduku. Došao je tamo kao vezni, ali Hajduk nije imao desnog beka i on se sam ponudio, želio se okušati. Ma tko bi se nadao da bi to moglo izrasti u nešto tako veliko - priča nam Dragan Juranović, sretan bratovom odličnom izvedbom protiv Brazila.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 12.07.2020., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 34. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk. Josip Juranovic, trener Hajduka Igor Tudorr Photo: Matija Habljak/PIXSELL

- Uh, kako ne bih bio zadovoljan i sretan, nije igrao odlično nego savršeno. To mu je jedna od najboljih utakmica za reprezentaciju i sad je stekao povjerenje izbornika, a nisam ni sumnjao da će steći povjerenje. Odgovorio je i svim kritičarima na pozitivan način, pokazao da zaslužuje mjesto u reprezentaciji.

Mama je prezadovoljna, sprema se i tranasfer, a Dubrava je sinoć gorjela

A naša je reprezentacija igrala odlično.

- Svi moramo biti prezadovoljni, momčadski je to čak i najbolje odigrana utakmica dosad, pogotovu prvo poluvrijeme. Obrana je bila vrhunska, vezni red savršen, malo smo "štekali" u napadu, ali iskoristili smo tu jednu pravu priliku i tko zna gdje nam je kraj - kaže stariji Juranović, koji se samo nakratko u noći nakon utakmice čuo s bratom.

- Razmijenili smo samo prve dojmove, tek ćemo razgovarati detaljnije, jer kad smo se nakratko čuli već je bilo gotovo pred jutro.

Utakmica se napeto gledala u obitelji Juranović u zagrebačkoj Dubravi.

- Gledali smo mama, najmlađi brat i ja. Mama je prezadovoljna iako je bilo šokova, pa pozitivne treme, a kad smo izjednačili rekla je da ćemo dalje na jedanaesterce. Ja sam bio malo skeptičan kad smo u produžecima primili pogodak, ali nakon tog izjednačenja i ja sam rekao - ma to je to.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Josip Juranovic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Igre Josipa Juranovića u Celticu nisu prošle nezapaženo u nogometnom svijetu i prije Svjetskog prvenstva govorilo se da će otići iz Škotske, da je puno klubova za njega zainteresirano. A kako li će tek biti zainteresirani nakon ovakvih utakmica za reprezentaciju i velikih uspjeha Hrvatske na SP-u. Na Transfermarktu je Juranović procijenjen na 6,5 milijuna eura. Najčešće se u posljednje vrijeme kao njegov mogući novi klub spominjao madridski Atletico.

- Ne smijem o tome ništa govoriti, ima dosta zainteresiranih, pa ćemo vidjeti - nije nam želio otkriti Dragan ništa o transferu koji je očito blizu realizacije i neće biti iznenađenje ako Josip već ove zime ode u puno veći klub od Celtica, a škotski velikan napunit će blagajnu s obzirom na to da ga je iz varšavske Legije doveo za tri milijuna eura.