VIDEO Igor Štimac s igračima pjevao Mare i Kate, pogledajte ludo slavlje nakon velike pobjede

Zrinjski, aktualni prvak Bosne i Hercegovine upisao je iznimno važnu pobjedu u velikom mostarskom derbiju. Na gostovanju kod Veleža momčad Igora Štimca slavila je s uvjerljivih 3:1 i tako potvrdila svoju dominaciju u gradu na Neretvi. Utakmica je protekla u znaku mirne kontrole igre od strane gostiju, koji su iskoristili svoje prilike i efikasno priveli dvoboj kraju. Put do pobjede otvorio je autogol Andre Babića, a trijumf su potvrdili Igor Savić i Mario Ćuže, dok domaćin nije uspio pronaći pravi odgovor na igru raspoloženih "Plemića". Ova pobjeda ima dvostruku težinu – osim prestiža koji donosi slavlje nad gradskim rivalom, Zrinjski se njome primaknuo na samo bod zaostatka za vodećim Željezničarom, uz utakmicu manje, što ih stavlja u sjajnu poziciju u borbi za obranu naslova prvaka.

Euforija koja je zahvatila igrače i stručni stožer Zrinjskog nakon posljednjeg sučevog zvižduka bila je samo uvod u ludo slavlje koje se nastavilo dugo u noć. Proslava je započela na samom terenu, a zatim se preselila u timski autobus kojim se pobjednička ekipa vraćala kući. Vrhunac večeri dogodio se po povratku u Mostar, gdje su navijači priredili spektakularan doček svojim herojima ispred stadiona Pod Bijelim brijegom. Nebo iznad stadiona obasjale su baklje i vatromet, a pjesma navijača i igrača stopila se u jedno, stvarajući atmosferu za pamćenje. Sam trener Igor Štimac bio je vidno dirnut podrškom, istaknuvši kako su on i njegovi igrači počašćeni što su uspjeli usrećiti toliki broj ljudi i donijeti radost u svoj grad.

Posebnu pažnju javnosti privukla je snimka iz autobusa koja najbolje dočarava pobjedničko raspoloženje. Na njoj se vidi kako trener Igor Štimac, poznat po svom temperamentu i strasti, predvodi pjesmu zajedno sa svojim igračima. U zanosu slavlja, iz stotine grla zaorila se legendarna pjesma "Mare i Kate", veliki hit s kraja devedesetih. Energija u autobusu bila je zarazna, a snimka je postala simbol zajedništva i pobjedničkog duha koji krasi ovu momčad Zrinjskog. Trenutak u kojem trener i igrači zajedno pjevaju pjesmu koja nosi posebnu težinu pokazao je snagu kolektiva i duboku povezanost unutar svlačionice.

Izbor pjesme nije bio nimalo slučajan i nosi duboku simboliku, posebno za Igora Štimca. Naime, pjesma "Mare i Kate", koju su snimili upravo Štimac i Zvone Bohem otprilike pola godine prije Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998., postala je neslužbena himna legendarne generacije "Vatrenih". Ta je generacija, predvođena izbornikom Ćirom Blaževićem i sa Štimcem kao jednim od ključnih igrača, osvojila povijesnu brončanu medalju i proslavila hrvatski nogomet u svijetu. Pjesma je odjekivala i na veličanstvenom dočeku na Trgu Francuske Republike u Zagrebu. Pjevajući je sada sa svojim igračima Zrinjskog, Štimac je na najljepši mogući način povezao svoju slavnu igračku prošlost sa sadašnjim trenerskim uspjesima, prenoseći dašak pobjedničkog duha iz 1998. na momčad koja sanja nove trofeje.