VIDEO 'I ja sam mogao otići nakon što sam osvojio broncu, ali Tuđman mi je naredio da ostanem'

Bivši hrvatski izbornik Ćiro Blažević bio je gost Večernji TV-a. Trener svih trenera pričao je o aktualnoj situaciji u hrvatskom nogometu te najavio nastup vatrenih u novim kvalifikacijama za EP.

Izbornik Dalić je odbio ogromnu ponudu iz Kine, evo što Blažević kaže o nagađanjima kako bi Zlatko Dalić napustio reprezentaciju.

- Dalić vodi računa, to bi bilo vrlo loše, on je moralan čovjek. Ja sam bio treći na svijetu i imao sam ponudu iz Južne Koreje, ali u to vrijeme je bio jedan čovjek koji je meni mogao narediti da ostanem u Hrvatskoj. To je jače i od mene. I ja sam mogao otići nakon što sam osvojio broncu, ali Tuđman mi je naredio da ostanem - kaže Ćiro.

