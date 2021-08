VIDEO Alen Babić izudarao Britanca pa zaprosio djevojku u TV prijenosu

Hrvatski boksač Alen Babić slavio je u svojoj osmoj profesionalnoj borbi protiv Britanca Mikea Bennetta nakon pet rundi kada je Bennettov tim jednostavno odlučio da je vrijeme prekinuti meč jer njihov pulen više nije mogao stajati na nogama. Nije niti čudno s obzirom koliko se dobro držao na doista 'kišu' udaraca našega boksača.

Činilo se do toga trenutka da će puno puta pasti Britanac, ali dobro je izmorio našega predstavnika.

No, ono najbitnije uslijedilo je nakon samoga meča. Naime, Babić je davao izjave pred kamerama, sve se snimalo i išlo uživo, uz njega je bila i njegova dugogodišnja djevojka Klara, a onda je Savage učinio neočekivano: u prijenosu je zaprosio svoju djevojku.

- Pogledajte ju, toliko je lijepa - rekao je Babić pa djevojci poručio da se okrene prema videozidu na kojemu će nešto pisati. Kleknuo je, izvadio prsten, a ona je u potpunom šoku jedva izustila:

- Da!

Potom je izjavila:

- Ovo je bilo totalno neočekivano, ovo nisam mogla ni zamisliti. Predivno je, ne mogu opisati kako se osjećam. Toliko je radio za ovo, imao je težak život i sve je zaslužio. I pokazat će svijetu što je i od čega je.

Babić i Klara su pet godina zajedno.

- Zajedno smo od kad je imala 17 godina. Sada ima 22 i ovo je jedino što sam htio - poručio je na kraju Babić.

SHE SAID YES!



CONGRATS ALEN BABIC 👏 pic.twitter.com/W8pIQwxLoo