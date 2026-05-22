Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'LUKA MAGIC'

HSV se na hrvatskom oprostio od vatrenog dragulja: On im odgovorio emotivnom izjavom

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Fabian Bimmer/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
22.05.2026.
u 09:28

Vuškoviću su u tom tekstu dali nadimak slovenske NBA zvijezde Luke Dončića. Uključuje i komplimente njegovog trenera prošle sezone, Merlina Polzina

Jednogodišnja posudba Luke Vuškovića u HSV-u iz engelskog Tottenhama i službeno je završila. Njemački sastav više nema utakmica ove sezone pa se tako 19-godišnji stoper mora vratiti u redove Spursa čiji je igrač. "Hvala ti na svemu, LV44" - stoji u opisu emotivnog videa koji je HSV objavio na društvenim mrežama kako bi se oprostio od njega.

Osim toga, na službenoj klupskoj stranici objavljen je i tekst s naslovom "Luka Magic: Kako je Vušković očarao Volkspark". Vuškoviću su u tom tekstu dali nadimak slovenske NBA zvijezde Luke Dončića. Uključuje i komplimente njegovog trenera prošle sezone, Merlina Polzina:

- Osim stvari koje svi mogu vidjeti na terenu, ono što Luku zaista izdvaja je njegova nevjerojatna volja za pobjedom. Uvijek se želi poboljšati. Njegov stav prema profesionalnom nogometu je vrhunski. Imao sam privilegiju raditi samo s nekolicinom igrača koji tako razmišljaju - rekao je za HSV-ovu stranicu.

Vušković je za HSV ove sezone odigrao 30 utakmica, 28 u prvenstvu i dvije u Kupu, te je zabio šest golova i dodao jednu asistenciju. On se sam oprostio od kluba i otkrio kako ga je jako zavolio u prošlih godinu:

- Malo previše volim ovaj klub. Osjećam toliko ljubavi prema klubu, igračima, osoblju, navijačima. Hamburg je postao moj drugi dom - rekao je.
Ključne riječi
oproštaj HSV Luka Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!