HSV se na hrvatskom oprostio od vatrenog dragulja: On im odgovorio emotivnom izjavom

Jednogodišnja posudba Luke Vuškovića u HSV-u iz engelskog Tottenhama i službeno je završila. Njemački sastav više nema utakmica ove sezone pa se tako 19-godišnji stoper mora vratiti u redove Spursa čiji je igrač. "Hvala ti na svemu, LV44" - stoji u opisu emotivnog videa koji je HSV objavio na društvenim mrežama kako bi se oprostio od njega.

Osim toga, na službenoj klupskoj stranici objavljen je i tekst s naslovom "Luka Magic: Kako je Vušković očarao Volkspark". Vuškoviću su u tom tekstu dali nadimak slovenske NBA zvijezde Luke Dončića. Uključuje i komplimente njegovog trenera prošle sezone, Merlina Polzina:

- Osim stvari koje svi mogu vidjeti na terenu, ono što Luku zaista izdvaja je njegova nevjerojatna volja za pobjedom. Uvijek se želi poboljšati. Njegov stav prema profesionalnom nogometu je vrhunski. Imao sam privilegiju raditi samo s nekolicinom igrača koji tako razmišljaju - rekao je za HSV-ovu stranicu.

Vušković je za HSV ove sezone odigrao 30 utakmica, 28 u prvenstvu i dvije u Kupu, te je zabio šest golova i dodao jednu asistenciju. On se sam oprostio od kluba i otkrio kako ga je jako zavolio u prošlih godinu:

- Malo previše volim ovaj klub. Osjećam toliko ljubavi prema klubu, igračima, osoblju, navijačima. Hamburg je postao moj drugi dom - rekao je.