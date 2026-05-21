Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'ZLATNI DEČKO'

Dragulj hrvatskog nogometa našao se u izboru za prestižnu nagradu: Jedan je od favorita

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Faroe Islands
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
21.05.2026.
u 19:57

19-godišnji stoper ove se sezone prometnuo u jednog od najboljih stopera njemačke Bundeslige na posudbi u HSV-u iz engleskog Tottenhama

Torinski portal Tuttosport od 2003. godine dodjeljuje nagradu 'Golden Boy' za najboljeg mladog nogometaša mlađeg od 21 godine. Danas je objavljen popis od 100 imena koja konkuriraju za ovogodišnju nagradu, a među njima se nalazi i najbolji hrvatski mladi igrač - Luka Vušković.

19-godišnji stoper ove se sezone prometnuo u jednog od najboljih stopera njemačke Bundeslige na posudbi u HSV-u iz engleskog Tottenhama. Nema sumnje kako je riječ o jednom od najboljih mladih obrambenih igrača na svijetu, a to je prepoznao i Tuttosport koji ga je rangirao na visoko deseto mjesto među 100 kandidata. S obzirom da se očekuje da igra važnu ulogu za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, za očekivati je kako će se dodatno podići na ljestvici favorita.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine

Listu predvodi sjajni krilni napadač Barcelone Lamine Yamal, no on ne konkurira za ovogodišnju nagradu. Jedno od pravila Golden Boya jest da ju isti igrač ne može osvojiti dvaput, a Yamal ju je već odnio 2024. 

Riječ je o jednoj od najprestižnijih nagrada u svijetu nogometa, a mnogi koji su ju osvojili kasnije su ostvarili velike karijere. Među osvajačima su igrači poput Waynea Rooneyja, Lionela Messija, Cesca Fabregasa, Kylana Mbappea, Paula Pogbe i Erlinga Haalanda. Vušković bi tako ušao u elitno društvo, naravno ako pobjedi.
Ključne riječi
nagrada golden boy Luka Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!