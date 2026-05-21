Dragulj hrvatskog nogometa našao se u izboru za prestižnu nagradu: Jedan je od favorita

Torinski portal Tuttosport od 2003. godine dodjeljuje nagradu 'Golden Boy' za najboljeg mladog nogometaša mlađeg od 21 godine. Danas je objavljen popis od 100 imena koja konkuriraju za ovogodišnju nagradu, a među njima se nalazi i najbolji hrvatski mladi igrač - Luka Vušković.

19-godišnji stoper ove se sezone prometnuo u jednog od najboljih stopera njemačke Bundeslige na posudbi u HSV-u iz engleskog Tottenhama. Nema sumnje kako je riječ o jednom od najboljih mladih obrambenih igrača na svijetu, a to je prepoznao i Tuttosport koji ga je rangirao na visoko deseto mjesto među 100 kandidata. S obzirom da se očekuje da igra važnu ulogu za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, za očekivati je kako će se dodatno podići na ljestvici favorita.

Listu predvodi sjajni krilni napadač Barcelone Lamine Yamal, no on ne konkurira za ovogodišnju nagradu. Jedno od pravila Golden Boya jest da ju isti igrač ne može osvojiti dvaput, a Yamal ju je već odnio 2024.

🌎💫 𝗭𝗔𝗜̈𝗥𝗘-𝗘𝗠𝗘𝗥𝗬 (𝟮𝟬) and 𝗖𝗨𝗕𝗔𝗥𝗦𝗜́ (𝟭𝟵) are the main favorites to win the 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗕𝗢𝗬 𝗔𝗪𝗔𝗥𝗗.



🔟 Vuskovic 🇭🇷

9️⃣ Hato 🇳🇱

8️⃣ Froholdt 🇩🇰

7️⃣ Karl 🇩🇪

6️⃣ Ayyoub Bouaddi 🇲🇦

5️⃣ Estêvão 🇧🇷

4️⃣ Yan Diomandé 🇨🇮

3️⃣ Cubarsí 🇪🇸

2️⃣ Zaïre-Emery 🇫🇷

1️⃣ Yamal 🇪🇸 pic.twitter.com/W60oRdJSsO — Rising Stars XI (@RisingStarXI) May 21, 2026

Riječ je o jednoj od najprestižnijih nagrada u svijetu nogometa, a mnogi koji su ju osvojili kasnije su ostvarili velike karijere. Među osvajačima su igrači poput Waynea Rooneyja, Lionela Messija, Cesca Fabregasa, Kylana Mbappea, Paula Pogbe i Erlinga Haalanda. Vušković bi tako ušao u elitno društvo, naravno ako pobjedi.