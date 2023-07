Veliki navijač Dinama blizu transfera u Hajduk. Bijeli plaćaju odštetu od tri milijuna eura?

Luka Stojković, 19-godišnji nogometaš Lokomotive i mladi hrvatski reprezentativac, blizu je dolaska u Hajduk.

Dinamu ipak preskup

Stojković, koji igra na poziciji lijevog krila i ofenzivnog veznog bio je i želja Dinama, no Hajduk je, čini se, ipak bio konkretniji te se praktički dogovorio s Lokomotivom oko odštete. A odšteta će iznositi oko tri milijuna eura, plus postotak od idućeg transfera. Stojkovićev dolazak bio bi, za Hajdukove navijače, slatka pobjeda nad Dinamom, jer i maksimirski klub imao je podcrtano Stojkovićevo ime, no očito su u Maksimiru procijenili da je odšteta koju je tražila Lokomotiva ipak prevelika.

Inače, Stojković je velik navijač Dinama, nekoliko je puta to u intervjuima potvrdio, ali sumnjamo da će mu to kod navijača Hajduka biti otegotna okolnost. Stojković bi za Hajduk bio veliko pojačanje, na njegovu dolasku cijelu ljeto inzistira i trener Ivan Leko, a može ga koristiti na dvije pozicije – lijevom krilu i ofenzivnom veznom. Stojković je polivalentan igrač, izrazito motoričan, i tek se očekuje najbolje od njega. A već je u prošloj sezoni u Lokomotivi oduševio, u 30 utakmica u HNL-u zabio je četiri gola te imao pet asistencija. S tek 19 godina bio je jedan od nositelja Lokomotivine igre, pogotovo u odsutnosti ozlijeđenog Kačavende. Zbog sjajnih igara u Lokomotivi Stojković je postao i U-21 reprezentativac.

Osim Dinama i Hajduka, Stojkovića su posljednjih mjeseci pratili i Club Brugge, Brentford, Torino, no službene ponude od njih nije bilo.

Kako god, Stojković bi bio jedan od dvojice velikih pojačanja Hajduka koje je najavio Hajduk, a navijači se nadaju da će drugo, ujedno i najveće biti Ivan Perišić. No, njegov dolazak zasad ipak još nije izgledan. Hrvatski reprezentativac ima želju doći u Hajduk, no novi trener Tottenhama Ange Postecoglou ipak ga želi u momčadi, a ne kako se prvo pisalo da je otpisao Perišića.

Komplicirano s Perišićem

Također, Perišić u Tottenhamu ima godišnju plaću od sedam milijuna eura, pa želi dio tog novca dobiti u slučaju prijevremenog raskida te nakon toga doći u Hajduk. I zbog svega nabrojenog Perišićev je povratak na Poljud zasad dosta dalek, a ako se i ostvari, ostvarit će se tek u kolovozu, kada veliki klubovi poput Tottenhama počinju sezonu i definitivno formiraju svoju momčad.

A u međuvremenu, dok pokušava dovesti Perišića, Hajduk će sigurno prodati i Luku Vuškovića, za kojeg traži minimalno deset milijuna eura plus bonuse. Iako je Vušković jedan od najvećih talenata u Splitu posljednjih godina, njegova prodaja je najlogičnija. Takav novac za 16-godišnjaka ne bi nitko odbio. Pogotovo Hajduk, koji bi tim novcem mogao znatno ojačati momčad, imenima poput Stojkovića i Perišića.