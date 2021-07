Velika svjetska zvijezda stigla u Lijepu Našu pa progovorila na hrvatskom!

Prije tri godine u Petrčanima je uz Luku Modrića i Zlatka Dalića projekt Italia Soccer Camp - nogometni kamp za djecu u Hrvatskoj, najavio Roberto Baggio, a ovoga puta umjesto njega pojavila se još jedna velika talijanska legenda - Alessandro Del Piero koji je s Juventus osvojio Ligu prvaka, a s reprezentacijom svjetskom prvenstvo 2006. godine u Njemačkoj.

- Dobar dan, kako ste - rekla je na hrvatskom jeziku talijanska nogometna legenda, te dodala:

- Znam još neke hrvatske riječi koje su me naučili neki vaši igrači, ali te riječi nisu baš primjerene za ovu priliku - istaknuo je.

Kao i svaki Talijan ponosan je na europsko nogometno zlato osvojeno na Wembleyu.

Sinovi treniraju nogomet

- Pobijediti Englesku u njihovom hramu nogometa je nešto neopisivo. Opet, igrali smo najljepšu nogomet, to su nam svi priznali. Isto kao što je i Hrvatska lijep nogomet igrala na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Mislim da je cijela Italija navijala za Vas u Rusiji, kao što je većina Hrvata navijala za nas protiv Engleza - priča Del Piero.

U karijeri ste igrali s puno naših igrača, primjerice s Bokšićem.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 16.07.2021.Petrcane- Predstavljanje nogometnog kampa za djecu u Hrvatskoj (Itala Soccer Camp 2021). Alessandro del Piero, Luka Modric Photo: Marko Dimic/PIXSELL

- Alen je bio opak igrač, jedan od najboljih. Igrao sam sa sedam, osam vaših igrača, no najveći dojam na mene ostavio je jedan vaš košarkaš - Toni Kukoč. Kada je igrao za Benetton to je bila najbolja košarkaška momčad na svijetu. Zbog njega sam počeo navijati i za Chicago Bullse. Kada bi ga gledati kako igra s Jordanom, uvijek bi govorili - to je Toni koji je igrao kod nas, za Benetton - rekao je Del Piero.

U Hrvatskoj nije često, ali kada dođe ima samo riječi pohvale:

- Drago mi je što sam toplo primljen u Hrvatskoj, ne samo zbog visokih temperatura koje su u zraku, iako je u ovom prostoru ugodno zbog klime, nego zbog poznate srdačnosti. Nadalje, drago mi je što sam ponovno susreo Luku Modrića, koji osim svojih nogometnih kvaliteta koje su iznimne i sve ono što sport donosi uopće, čak i za one koji ne prate ovaj sport. Pozdravljam i gospodina Zlatka Dalića koji je učinio velike stvari za hrvatski nogomet. Što se tiče samog projekta, moram kazati kako imam tri sina i ne guram ih previše u nogomet, ali ovakvi kampovi su prava prigoda da se uz nogomet nauče i druge stvari - istaknuo je Del Piero.

Od tri sina možda će neki biti Vaš nasljednik?

- Rekao sam da pokušavaju igrati nogomet, ha ha. Ako ih taj sport bude zanimao, tko zna možda naprave karijeru, možda ne - dodao je Del Piero.

Luka Modrić se ubacio:

Hrvatska - Italija u finalu SP-a

- Ovom prilikom želio bih Del Pieru čestitati što je Italija osvojila europski naslov. Ne bih imao ništa protiv da se na svjetskom prvenstvu u Kataru sljedeće godine u finalu sretnu Hrvatska i Italija. Aktualni svjetski doprvaci i aktualni europski prvaci, Kakav bi to bio spektakl - rekao je Modrić i dodao:

- Imamo dobru reprezentaciju, neki mladi igrači dolaze krupnim koracima. Vjerujem da možemo dogodine daleko dogurati - rekao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije.

- Biti ovdje za mene znači puno jer prisustvujem predstavljanu hvalevrijednog projekta i želim podsjetiti koliko su vrijedni jer sam osobno bio u sličnim kampovima. Doista, to je prilika da se netko od te djece pojavi kao novi talent. U kampu će naučiti ne samo o nogometu nego i životu - zaključio je Modrić.

Inače, nogometni kamp će se održati u Zagrebu, na igralištu Zagrebello, od 30. kolovoza do 3. rujna i bit će potpuno besplatan za djecu od sedam do 14 godina.

Nakon završetka službenog dijela Del Piero i Modrić potpisali su stotinu lopti za sve znatiželjnike koji su došli na predstavljanje projekta.

- EP nije bilo neki uspjeh, ali nije bilo ni neuspjeh. Svoj cilj smo ostvarili, ali da smo mogli više, mogli smo - osvrnuo se Dalić na nedavni EP.

