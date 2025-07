Velika drama u Realu: Vini želi plaću kao Mbappe, Perez mu je odgovorio prijetnjom

Pregovori između Viniciusa Juniora i Real Madrida oko novog ugovora nalaze se u ozbiljnom zastoju. Prema navodima španjolskih medija, dvije strane trenutno su daleko od dogovora, a rješenje nije na vidiku. Iako mu aktualni ugovor traje do ljeta 2027. godine, Brazilac od čelnika Reala zahtijeva znatno poboljšanje uvjeta.

Konkretno, Vinicius želi primanja slična onima koje očekuje Kylian Mbappé, oko 40 milijuna eura godišnje. No, iz Reala su mu jasno poručili: takva cifra nije opcija. Klub mu nudi nastavak suradnje uz sadašnjih 20 milijuna eura, a najviše su spremni ići do 30 milijuna. Prema informacijama Cadena SER-a, poruka s vrha kluba je jasna: "Dajemo mu godinu dana da se dokaže. Ako se to ne dogodi, ide na prodaju. Nitko nije iznad kluba."

FOTO Modrićeva vila obara s nogu, a uz to ima tri luksuzna stana. Raskoš zaustavlja dah

Takav čvrst stav podržao je i predsjednik Florentino Perez, još jednom potvrdivši da ime na leđima nikada nije važnije od grba na prsima. Iza Viniciusa je sezona bez trofeja, što u Madridu uvijek znači podbačaj. Iako brojke ne izgledaju loše (322 nastupa, 106 pogodaka i 83 asistencije), u klubu smatraju da mora pružiti više, osobito ako želi status najvećih.

Brazilac je nedavno odbio ponudu iz Saudijske Arabije vrijednu vrtoglavih milijardu dolara, uvjeren da će mu Real ispuniti financijske zahtjeve. No, trenutačni razvoj događaja sugerira da bi se mogao preračunati. Ostaje pitanje, hoće li Vinicius sljedeće ljeto i dalje nositi bijeli dres ili će postati jedna od najskupljih meta na tržištu?