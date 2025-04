Varaždin je u nezavidnoj poziciji: 'Izgubili smo dva boda. Lopta jednostavno neće u gol'

'Iznenadio sam se'

Legendarni hajdukovac od potpredsjednika Srbije u Beogradu naručio dalmatinsku pjesmu, a evo što je dobio

- Kažem mu ja u jednom momentu: „Daj, Ivice, neku dalmatinsku“, i on krene talijansku kanconu. Bio je jako ljubazan. Ostali smo dugo ondje, sve je bilo divno, a iznenadilo me je jer su me ljudi prepoznali a prošlo je puno vremena od igračke karijere - rekao je Šurjak.