Van der Sar objavio: 'Još uvijek sam u bolnici. Nadam se da ću sljedeći tjedan moći kući'

Legendarni vratar Nizozemske reprezentacije, Ajaxa i Manchester Uniteda, Edwin van der Sar, javio se iz bolnice u Nizozemskoj. Tamo je prebačen nakon što je nekoliko dana proveo na odjelu intenzivne njege Klinike za neurologiju KBC-a Split. U Split je pak prevezen helikopterom s Hvara gdje je bio na godišnjem odmoru s obitelji.

"Prije svega, htio bih zahvaliti svima koji su mi poslali poruke podrške. Sretan sam što mogu s vama podijeliti da nisam više na odjelu intenzivne njege. No, još uvijek sam u bolnici. Nadam se da ću sljedeći tjedan moći kući i tako napraviti novi korak ka ozdravljenju", objavio je Van der Sar na društvenim mrežama.

GALERIJA Hrvatska vaterpolo reprezentacija slavila u prvoj utakmici svjetskog prvenstva

Nakon što je 2011. godine završio igračku karijeru i oprostio se od Old Trafforda, radio je kao direktor Ajaxa u rodnoj Nizozemskoj. Za vrijeme njegovog angažmana u klubu, postigli su velike uspjehe među koje se ubrajaju i četiri naslova prvaka Nizozemske te plasman u polufinale Lige prvaka.

VEZANI ČLANCI:

Nakon što je završio u splitskoj bolnici i dijagnosticirano mu je krvarenje u mozgu, Ajax, Manchester United i Fulham poželjeli su mu brz oporavak.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0