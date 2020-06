UŽIVO Hajduk izjednačio protiv Intera nakon ponovljenog jedanaesterca!

Gol za Inter! Mamut je izveo slobodni udarac, onaj koji je skrivio Hamza. Bilo je to poprilično udaljeno od gola, 30-ak metara. No, Posavec je slabo reagirao i lopta je završila u mreži.

TUDOR

"Svi se veselimo utakmici, zbog toga radimo i za to živimo. Posebna je priča to što ćemo igrati bez publike, nikada mi to nije bilo ugodno, otežavajuća je to okolnost, ali moramo u petak opravdati ulogu favorita. Imamo još deset utakmica do kraja sezone i želimo pobijediti u svakoj", kazao je trener Hajduka Igor Tudor. Hajduk je, inače, dosad u Splitu slavio u sedam utakmica zaredom protiv Zaprešićana.