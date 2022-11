SPECIJALNA SP EMISIJA Bilo je drame, ali idemo ih sad razbiti do kraja! Nek' im Livaja zabije još jedan

Nije počelo idealno za Hrvatsku. Kanađani su zabili iz prvog napada, a nama je kasnije poništen gol Kramarića zbog zaleđa. Golman Kanade Borjan obranio je i sjajnu priliku Marka Livaje u 35. minuti. No, nekoliko minuta kasnije Kramarić je izjednačio rezultat nakon asistencije Perišića. Marko Livaja doveo nas je u vodstvo.

Igru u prvom poluvremenu u studiju Večernji TV-a komentiraju Dea Redžić, Željko Janković i Sergej Jakirović.

- Nismo bili u korekciji u zadnjoj liniji pa nije bilo zaleđe. Trebalo nam je pola sata da se oporavimo od tog šoka - rekao je Jakirović dodajući kako trebamo tako nastaviti tako dalje i ići po treći gol.

- To otvaranje je bilo loše, najgori mogući scenarij - kazao je Janković i dodao kako se u tih prvih deset minuta vidjelo koliko su oni opasni u tim brzim izlascima.

- Na kraju smo se vratili, u određenim trenucima sam bio zabrinut. Polako dolazi do izražaja ta naša razlika u individualnoj kvaliteti. Sjajan pas Perišića za prvi Kramarićev pogodak, genijalna Livajina reakcija... točno se vidi što je htio... Daleko je ovo od gotove utakmice, jednostavno moramo ovo dobit - rekao je Janković govoreći kako se vidi kako Kanađani padaju i da je obrana sve nesigurnija.

Složio se s Jankovićem da Kanada nema dobru reakciju kada izgube loptu i da je važno kako ćemo mi završavati te kontre i polukontre.

Ima li netko kod naših nogometaša da nije bio na razini.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 27.11.2022., Khalifa International stadion, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, skupina F, 2. kolo, Hrvatska - Kanada Photo: Igor Kralj/PIXSELL

- Ne vjerujem da će biti zamjena - rekao je dodajući kako je Juranović bio nesiguran na početku, no da je kasnije bio 'sve stabilniji i sigurniji u pasu'.

Svi su se složili da su nam Kanađani prelagano zabili gol i da se to ne smije dopustiti kada se igra na ovoj razini. Jakirović smatra da će sve u nastavku sve izgledati kompaktnije.

Janković ima dobar osjećaj prije drugog poluvremena.

- Točno se vidi ta mentalna transformacija, pogotovo nakon drugog gola kada smo jurnuli i vidjelo se da su Kanađani spremni za treći gol - izjavio je Janković.

Vidjeli smo da je to 21. gol Kramariću, znamo da je on gol-igrač i da će iz gotovo ničega uvijek nešto zabiti. Mada mu zamjerau nekad možda i sebičnost, no to je ego napadača. Livaja? Eto, apsolutno ispravna odluka izbornika - rekao je Jakirović dodajući da očekuje još jedan gol Livaje.

Koji igrač Hajduka je zadnji zabio gol na SP-u? Jakirović i Janković pogađaju uživo u emisiji

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista