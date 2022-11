Bivša predsjednica privlači pažnju u neobičnom izdanju: Ovu je nošnju posudila samo za Katar

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović stigla je u Dohu gdje bodri vatrene. Grabar-Kitarović je na tribinama i navija za vatrene u utakmici s Kanadom.

Bivša predsjednica stigal je u narodnoj nošnji iz Posavine na kojoj prevladavaju bijela i crvena boja, baš kao i na našoj šahovnici.

>> VIDEO: Kolinda ekskluzivno iz Katara: I kad sam uvjerena u pobjedu Hrvatske, dosta sam nervozna

- Dress code na svečanoj platformi dopušta svečano odijelo ili traditional attire, odnosno narodnu nošnju. Inače, takvo je pravilo i u diplomaciji. Narodna nošnja je jako prihvaćen način odijevanja u svečanim prigodama. Tako da ćete me vidjeti u tipičnim hrvatskim i crveno-bijelim kombinacijama odijela i nošnji ili njenim kombinacijama, što je i izvrsna promocija Hrvatske. Uostalom, why blend in when you can stand out? Ovo ide i za države i za pojedince – rekla je Grabar-Kitarović ranije za Dnevnik.hr

U finalu SP-a u Rusiji bila je u hrvatskom dresu.

- Htjela sam biti čovjek, pokazati kako svi volimo svoju domovinu i reprezentaciju, koliko smo ponosni na njih i koliki je to bio trenutak za Hrvatsku, državu koja nije velika brojem ljudi i prostorom državnim, ali je ogromna u srcu i koja je napravila ogroman uspjeh - rekla je tada i dodala da je u Moskvi bila i predsjednica i navijačica.