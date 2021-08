Ništa od utakmice Dinama i Crvene zvezde! Beograđani razočarali protiv Šerifa i ispali

Šerif je u uzvratnom dvoboju 3. pretkola Lige prvaka kao domaćin svladao srpskog prvaka Crvenu zvezdu s 1:0 što mu je uz 1:1 iz prvog susreta igranog prošlog tjedna u Beogradu bilo dovoljno za prolazak dalje.

Strijelac važnog pogotka za Šerif bio je Arboleda u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Bio je to siromašan susret, nismo vidjeli puno toga, a posebno je razočarala Crvena zvezda. Dojam je da Dinamo može ima dobre izglede izbaciti Šerif i proći u skupinu Lige prvaka.

Dinamo je doznao i protivnika u četvrtom kolu Europske lige, ako večeras izgubi od Legije.

To će biti praška Slavia koja je u uzvratu 3. pretkola Lige prvaka na svom terenu svladala mađarski Ferencvaros s 1:0, no to joj nije bilo dovoljno jer je prva utakmica u Budimpešti prošlog tjedna završila pobjedom Ferencvarosa od 2:0.

Masopust je doveo Slaviju u vodstvo u 36. minuti, u nastavku se igralo isključivo na polovici mađarskog prvaka, no rezultat se više nije mijenjao.