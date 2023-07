UŽIVO Đoković razbio Alcaraza u prvom setu finala, dopustio mu samo jedan gem

Novak Đoković i Carlos Alcaraz igraju finalni meč na najprestižnijem teniskom turniru sezone, ujedno i najprestižnijem Grand Slam turniru, kultnom Wimbledonu.

Novak je taj koji s 36 godina lovi svoj osmi Wimbledon (po čemu bi se onda izjednačio s Rogerom Federerom), a 16 godina mlađi Alcaraz nastoji u svom prvom finalu u All England Clubu doći i do prvog trofeja.

Njih dvojica su se prije ovog susreta međusobno sučelila dva puta i omjer u pobjedama i porazima je bio 1-1, Đoković je dobio onaj važniji meč, polufinale Roland Garrosa, dok je Alcarazova pobjeda iz polufinala Masters 1000 turnira u Madridu.

Pratimo uživo najveći teniski dvoboj godine, borbu između prvog i drugog tenisača svijeta. Sve događaje iz meča pratite ispod u tekstualnom prijenosu.

16:48 - Neće mladi Španjolac tako lako upisati svoj prvi osvojeni set. Đoković servira i osvaja gem za novo izjednačenje. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 1:0 (6:1, 5:5)

16:41 - Španjolac ponovo vodi. Đoković na servisu, bori se za ostanak u setu. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 1:0 (6:1, 4:5)

16:36 - Lak gem za Đokovića. Drugi set nastavlja s izmjenama Alcarazove prednosti i Đokovićevim izjednačenjima ka svojoj čini se napetoj završnici. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 1:0 (6:1, 4:4)

16:29 - Brzo i efikasno igra Alcaraz za novu prednost. Očito je da se probudio i za sada se borbi s Đokovićem premda mu stariji tenisač vješto i iznenadno pomrsi račune. Ovoga puta ipak mladi Španjolac bez puno komplikacija dolazi do gema. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 1:0 (6:1, 3:4)

16:26 - Niti ovoga puta Alcaraz ne uspijeva zadržati prednost. U šestom setu dolazi do 30:0, no Đoković niza poen za poenom i dolazi do novog izjednačenja u drugom setu. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 1:0 (6:1, 3:3)

16:20 - Alcaraz osvojio peti gem drugog seta. Došao sve do 40:15, no Đoković izjednačuje. Ipak, Alcaraz uspijeva upisati treći gem u drugom setu u svoju korist. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 1:0 (6:1, 2:3)

16:14 - Vraća se Đoković nakon inicijalnog vodstva Alcaraza u drugom setu i drugim osvojenim gemom poravnava rezultat. Nakon duge izmjene, neiskorištene brejk lopte i lošeg udarca Španjolca, izjednačenje. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 1:0 (6:1, 2:2)

16:06 - Đoković odmah vraća brejk i osvaja prvi gem u drugom setu. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 1:0 (6:1, 1:2)

15:58 - Alcaraz nešto bolje ulazi u drugi set. Uzeo servis Đokoviću i prvi gem se relativno brzo priveo kraju, no drugi se odužio. U trećem osvojio dvije brejk lopte pa natjerao Đokovića na pogrešku za brejk. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 1:0 (6:1, 0:2)

15:43 - KRAJ PRVOG SETA! Novak Đoković je posljednji servis-gem u setu uzeo bez ijednog izgubljenog poena te poprilično suvereno, za samo 34 minute igre došao do 1:0 u setovima. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 1:0 (6:1)

15:41 - Alcaraz je konačno uspio osvojiti gem! Malo nervozni Španjolac je imao 30:0 na svojem servisu, Đoković se uspio vratiti na 30:30, no Alcaraz je s dva poena u nizu uspio doći barem do jednog gema u prvom setu. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 0:0 (5:1)

15:37 - S lakoćom je Novak na svojem servisu došao do petog gema. Alcaraz mu je samo uzeo jedan poen na ovom servisu i nije bilo većih poteškoća za Đokovića koji sve bolje servira. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 0:0 (5:0)

15:35 - Novi break za Novaka Đokovića! U sjajnom četvrtom setu Alcaraz je na 15:40 uspio spasiti dvije vezane break lopte, no ne i treću koju je Novak izborio nakon izjednačenja. Iako Novak ne dominira u potpunosti, rezultat tako pokazuje budući da Alcaraz još uvijek čeka na svoj prvi osvojeni gem u dvoboju. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 0:0 (4:0)

15:29 - Potvrda breaka nije bila nimalo jednostavna za Đokovića. Prvo je ušao u 15:30, zatim nakon dva izrazito duga poena došao do 40:30 te asom uspio doći do velikog vodstva. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 0:0 (3:0)

15:21 - Đoković je pogodio fenomenalnu forhend dijagonalu za 0:30 što mu je otvorilo put prema tri vezane brejk lopte. Alcaraz je spasio prve dvije, ali je na treću bacio forhend u aut i Novak ima brejk. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 0:0 (2:0)

15:15 - U prvom gemu na svojem servisu Đoković je ušao u probleme i Alcaraz je imao 40:30 te break loptu, no nakon dva izjednačenja tenisač iz Srbije je uspio osvojiti svoj prvi servis-gem. ĐOKOVIĆ - ALCARAZ 0:0 (1:0)

15:03 - Đoković će prvi servirati u Londonu. Alcaraz je dobio bacanje novčića, ali je odabrao da će u prvom gemu primati servis, a ne servirati.

15:00 - Sve je spremno na glavnom terenu Wimbledona, Đoković i Alcaraz su izašli pred publiku.