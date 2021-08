United uraganski krenuo u prvenstvo, navijači se mlatili po Manchesteru

Nogometaši Manchester Uniteda uraganski su krenuli u novu sezonu engleske Premier lige, na punom Old Traffordu deklasirali su Leeds United sa 5-1 (1-0).

Briljirali su Portugalac Bruno Fernandes s tri pgotka i Francuz Paul Pogba s čak četiri asistencije. Nakon nekoliko propuštenih velikih prilika u samom otvaranju dvoboja, United je poveo u 30. minuti upravo nakon kombinacije Pogbe i Fernandesa, Francuz je pravovremeno uputio loptu za Portugalca koji je utrčao u kazneni prostor i zatim jakim udarcem svladao Mesliera.

Početkom nastavka, u 48. minuti gosti su izjednačili sjajnim udarcem Aylinga sa 20-ak metara koji je pogodio sam desni kut nemoćnog De Gee.

No, taj pogodak kao da je naljutio domaće koji su u sljedećih 10 minuta postigli tri pogotka i riješili pitanje pobjednika. U 52. minuti Pogba je sa svoje polovice poslao loptu na lijevi bok gdje je Greenwood pretrčao svog čuvara, a zatim preciznim udarcem zatresao mrežu. Samo dvije minute potom na sceni je opet bila osovina Pogba-Fernandes, prvi je osvojio loptu na polovici gostiju i uposlio potonjeg koji je "lažnjakom" prevario i vratara i svog čuvara te zapucao prema vratima. Na gol-liniji pogodak je pokušao spasiti Ayling, no loptu je izbio tek nakon što je ona čitavim obujmom prešla gol-liniju. Na 4-1 povisio je Fernandes svojim trećim golom u 60. minuti, ovoga puta dugom loptom uposlio ga je Lindelof, dojam je kako je Portugalac bio barem pola metra iza zadnje linije obrane gostiju, no suci su ostali nijemi.

Konačnih 4-1 postavio je Fred u 68. minuti, nakon još jedne briljatne akcije i dodavanja Pogbe Fredu nije bilo teško sa šest metara preusmjeriti loptu u mrežu.

Nažalost, utakmica je imala i neslavnu uvertiru. Navijači Uniteda u centru Manchestera potukli su se s rivalima iz Leedsa. Letjele su sjedalice i šake, razbijala su se stakla, a sve je snimljeno. Old Trafford bio je pun nakon što su Englezi ukinuli mjere.

Current scenes outside Old Trafford. Leeds United and Man United fans scrapping! 👊🏼



Madness 💀 pic.twitter.com/ztvLM5EDzM — FutbolBible (@FutbolBible) August 14, 2021

U petak je u prvoj utakmici nove sezone novak u ligi Brentford pred svojima navijačima svladao Arsenal sa 2-0 (1-0). Povijesni prvi pogodak za "pčele" u Premiershipu postigao je Španjolac Sergi Canos u 22. minuti. Za 2-0 je u 73. minuti pogodio danski reprezentativac Christian Norgaard.

U subotu još igraju Burnley - Brighton, Chelsea - Crystal Palace, Everton - Southampton, Leicester - Wolverhampton, Watford - Aston Villa (sve u 16.00) te Norwich - Liverpool (18.30), dok će u nedjelju kolo zaključiti Newcastle - West Ham (15 sati) i Tottenham - Manchester City (17.30).