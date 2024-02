Ugledni profesor najavio prve poteze Dinamovog proljeća, otkrio je kada bi mogao biti gotov stadion

Izbori za Dinamovu skupštinu su pred vratima, a u studiju Večernjeg lista gostovao je Tomislav Globan, ugledni ekonomist, profesor ekonomike sporta, široj javnosti možda najpoznatiji kao sportski analitičar. No, mi smo ga u studio zvali zato što je od nedavno i čovjek koji se nalazi na listi Dinamo proljeće, koja želi ući u Skupštinu Dinama.

Pa, profesore Globan, otkuda vi na listi?

- Znate da sam bio dosta aktivan komentator nogometnih zbivanja u Hrvatskoj, komentirao sam sve ono što se događa ne samo oko Dinama, nego i HNL-a i reprezentacije. Brojni ljudi su mi govorili da bi bilo dobro da se na neki način angažiram u hrvatskom nogometu, a ovo je prilika da s riječi prijeđem na djela. Mislim da idejama i stručnošću mogu pomoći da se Dinamo digne na jedan viši nivo. Kada sam vidio koliko je uglednih ljudi s ozbiljnim karijerama na listi i da će nas predvoditi istinska legenda poput Velimira Zajeca, nije bilo previše dvojbe – rekao je Globan.

GALERIJA Jučer je bila prva godišnjica smrti Miroslava Blaževića

Za početak, kažite nam otkud ta ljubav prema Dinamu?

- Sve kreće iz obitelji, u mojoj obitelji svi su dinamovci, tako da su se kod nas uvijek pratile Dinamove utakmice. Moje prve sjećanje vezano za Dinamo je utakmica Dinamo-Steaua u Ljubljani 1993., tada sam imao sedam godina. Nažalost, to prvo iskustvo je bilo traumatično, tada sam prvi put osjetio tugu zbog Dinama. Poslije najviše pamtim onu kultnu utakmicu, pobjedu 5:0 protiv Partizana, ali i ispadanje od Newcastlea. Od tada je bilo puno lijepih i puno tužnih trenutaka, kao naprimjer ona drama protiv Šahtara.

Kako su reagirali vaši studenti i kolege na Ekonomskom fakultetu kada su saznali da idete u borbu za demokratičniji Dinamo?

- Jako pozitivno. Imamo na fakultetu navijača Dinama, Hajduka, Rijeke i Osijeka i podrška dolazi sa svih strana jer smatraju da svojim kapacitetima mogu donijeti dobroga Dinamu i hrvatskom nogometu. Ma cijela ova naša lista "Dinamovo proljeće" ima širok krug stručnih ljudi, svih zanimanja od bankara, financijaša, od uglednih poduzetnika, do profesora na fakultetu. Mislim da je to dobro, da možemo doprinijeti nečim novim i korisnim za klub – kaže Globan, koji je na Ekonomskom fakultetu pokrenuo kolegij ekonomike sporta.

Spojio je na taj način svoj posao i strast prema sportu, a to područje ekonomike sporta sigurno može pomoći i Dinamu.

Godi li vam što je od jučer službeni kandidat za predsjednika, ujedno i predvodnik vaše liste Velimir Zajec?

- Mislim da je jako važno da na čelu imamo čovjeka koji je legenda kluba. Naravno da biti legenda nije dovoljno da bi netko bio predsjednik kluba kao što je Dinamo, no on je čovjek s jako velikim iskustvom, bio je godinama involviran uz Dinamo, zna kako sustav funkcionira i to njegovo znanje sigurno mu može pomoći u ulozi predsjednika. Naravno, Zajec je važan i sa simboličkog aspekta, jer mislim da je bitno imati na čelu osobu koja okuplja, ujedinjuje dinamovce koji su se kroz posljednje vrijeme nažalost razjedinili – kaže Globan te dodaje:

- Dinamo mora pokrenuti zanos kod svojih navijača, a u tome najviše mogu pomoći bivši igrači poput Zajeca. Moramo tim legendama kluba opet dati na važnosti, da i oni osjete da je prestiž biti dio Dinama. Potrebna nam je ta atmosfera zanosa. Zajec je jedan od rijetkih ljudi koji imaju karizmu da može oko sebe okupiti ljude, a okupit će u svom timu i ljude koji će pokriti znanja o financijama, marketingu itd. Ne može jedna osoba imati to sve u sebi, ali zato se mora okružiti stručnim ljudima.

VEZANI ČLANCI:

Lista Dinamovo proljeće dobila je podršku i od Zvonimir Bobana.

- Boban je jedan od tih ljudi s karizmom, koji mogu biti vođe i okupljati kvalitetne ljude oko sebe, tako da sigurno da

godi da je jedna takva osoba podržava našu listu.

Kakav je vaš stav o radu aktualne upravi na čelu s predsjednikom kluba Barišićem i predsjednicom uprave Vlatkom Peras?

-Mi se ne bismo kandidirali da ne mislimo da nema prostora za napredak, a mislim da ga ima u svim aspektima. Za početak, nužno je urediti sportski sektor, u klub postaviti čovjeka s dugoročnom strategijom kako klub treba funkcionirati u sportskom smislu. Nužno je i osnažiti omladinsku školu, jer bez dobrih mladih igrača koje će klub transferirati klub ne može funkcionirati. Naravno, potrebno je urediti financije, marketing, odnos prema članstvu i sve ono što je navedeno u našem programu.

Pod brojem osam programa vaše liste je odgovorno i održivo financiranje. Što to znači?

- Prokletstvo sporta kao industrije je da u značajnoj mjeri ovisiš o događajima koje nisu pod tvojom kontrolom. Sportski rezultat najveća je odrednica financijskog rezultata klubova iz liga poput HNL-a, a nema garancija da ćeš ga ostvariti. Te stvari ne mogu se promijeniti preko noći, jer premalo smo tržište da bismo živjeli od marketinga, TV prava i prodanih ulaznica, no taj postotak ovisnosti o nagradama Uefe i izlaznim transferima ipak moramo smanjiti, tj. sve ostale prihode moramo povećati. A to ćemo uspjeti kroz kvalitetni rad u marketingu, digitalne kanale, kroz više prodanih ulaznica i suvenira, kvalitetniju interakciju sa bazom, da se stvori zanos koji je potreban da bi se prihodi porasli. Naravno, puno ovisimo i o infrastrukturi, odnosno o stadionu. Novi stadion je nužan kako bi se povećali prihodi. Svi novi stadioni koji se grade u Europi imaju relativno velik broj VIP loža, koje se onda kroz korporativne pakete mogu jako dobro naplatiti poduzećima, kojima će postati prestiž imati svoje mjesto na novom stadionu. Stadion je ključan za taj iskorak u financijskom smislu, to su pokazali brojni drugi primjeri iz Europe – kaže Globan.

Kakve su uopće novosti oko stadiona u Maksimiru, odnosno privremenog u Kranjčevićevoj?

- Odbijene su žalbe koje su postojale vezano za natječaj za rekonstrukciju stadiona u Kranjčevićevoj, tako da je sad ta prepreka ukinuta i može se krenuti u sljedeću fazu izrade projekta. Bitno je da se krene, a nadam se da će kroz dvije godine taj stadion u Kranjčevićevoj biti gotov – predviđa Globan.

Možete li našim gledateljima ukratko opisati izbore koji su pred nama?

- Svi članovi kluba iz 2023. godine koji su produžili članstvo u 2024. imaju pravo izlaska na izbore i oni biraju liste za koje žele glasati. Trenutno su dvije liste, možda će ih biti više. Važno je naglasiti da se bira cijela lista, da će svih 25 ljudi iz pobjedničke liste ući u skupštinu i pridružiti se 35-oro ljudi koje će u skupštinu izabrati aktualni Izvršni odbor. A onda će ta novooformljena skupština na prvoj sljedećoj izbornoj skupštini, vjerojatno već 11. ožujka, birati predsjednika kluba. Jedna od te dvije osobe koja dobije natpolovičnu većinu glasova članova skupštine će onda biti predsjednik kluba i birati većinu članova izvršnog odbora. A izvršni odbor onda ima kasnije mogućnost biranja uprave.

VEZANI ČLANCI:

Zadnjih dana spominju se opasnosti koje potencijalno donosi elektroničko glasovanje na izborima, što vi mislite o tome?

- Rizik postoji, ali vjerujem da će se to iskontrolirati, da neće biti malverzacija. Vjerujem da si kompanija koja će provoditi proces izbora neće dopustiti bilo kakve manipulacije oko izbora jer bi to bilo jako loše za reputaciju svih strana involviranih u proces.

U emisiji je Globan detaljnije predstavio neke od točaka programa liste u kojoj se nalazi, komentirao aktualni trenutak u kojem se Dinamo nalazi, je li Dinamu u interesu imati jaku konkurenciju u HNL-u, a pošto se dugo godina bavi sportskom analitikom, komentirao je što analitika kaže o šansama da Dinamo osvoji naslov... Cijelu emisiju pogledajte u linku u tekstu, odnosno na svim platformama Večernjeg lista.