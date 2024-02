Dinamo dovodi novo veliko pojačanje?! Povratak poznatog lica na Maksimir

dr. sc. TOMISLAV GLOBAN ZA VL

Ugledni profesor najavio prve poteze Dinamovog proljeća, otkrio je kada bi mogao biti gotov stadion

- Mislim da je jako važno da na čelu imamo čovjeka koji je legenda kluba. Naravno da biti legenda nije dovoljno da bi netko bio predsjednik kluba kao što je Dinamo, no on je čovjek s jako velikim iskustvom, bio je godinama involviran uz Dinamo, zna kako sustav funkcionira i to njegovo znanje sigurno mu može pomoći u ulozi predsjednika. Naravno, Zajec je važan i sa simboličkog aspekta, jer mislim da je bitno imati na čelu osobu koja okuplja, ujedinjuje dinamovce koji su se kroz posljednje vrijeme nažalost razjedinili – kaže nam Globan.