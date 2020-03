Ugledni francuski list tvrdi: UEFA već odlučila da Euro 2020 neće biti održan!

Ugledni francuski sportski dnevnik L’Equipe objavio je kako će Europsko nogometno prvenstvo koje se ovoga ljeta trebalo održati u 12 gradova u 12 zemalja biti odgođeno za godinu dana zbog epidemija koronavirusa.

U ovakvim okolnostima u kojima se ne zna kada će i hoće li uopće biti završena nacionalna prvenstva te uz činjenicu da se virus širi i u nekim zemljama koje bi trebale organizirati EP, bilo je gotovo izvjesno da se isto neće moći organizirati, a da jamči potpunu zdravstvenu sigurnost sudionicima i navijačima.

- U ovom trenutku čini se neizbježnim da će EURO 2020. morati odgoditi, a s obzirom da se radi o turniru u nekoliko različitih zemalja diljem Europe, bilo bi pametno odgoditi ga do sljedećeg ljeta - pišu Francuzi.

L'Equipe tvrdi da je odluka već donesena, jer se očekuje da će UEFA objaviti da će EURO 2020. postati EURO 2021.

Europsko prvenstvo bi trebalo početi 12. lipnja ove godine utakmicom između Turske i Italije u Rimu. Hrvatska je smještena u skupinu D zajedno s Engleskom, Češkom i jednom od četiri ekipe iz kvartera Škotska, Srbija, Norveška i Izrael.

Vatreni bi trebali prvu utakmicu igrati 14. lipnja u Londonu protiv Engleske, a iduće dvije utakmice u Glasgowu protiv Češke (19. lipnja) i još uvijek nepoznate ekipe (23. lipnja).

UEFA je najavila kako će se sljedećeg utorka održati velika video konferencija s čelnicima svih 55 zemalja članica te predstavnicima ECA-e, FIFPro-a i europskih liga kako bi se razgovaralo o daljnjim koracima koje će europski nogomet poduzeti u kontekstu pandemije novog koronavirusa, a na temu domaćih i europskih klupskih natjecanja, kao i EURA 2020.

Usto je krovna europska nogometna organizacija u utorak donijela odluku kako do daljnjega odgađa sve predstojeće turnire elitnih kola kvalifikacija za europska prvenstva u uzrastima do 17 i do 19 godina, a koji su se trebali održavati tijekom idućih mjesec dana.

Odluka je donesena preventivno kako bi se izbjegla situacija da igrači i igračice - među kojima je puno maloljetnika - budu izolirani u karantene bez svojih obitelji, ovisno o odlukama lokalnih vlasti.

Ova odluka utječe i na četiri hrvatske reprezentacije koje su izborile nastup u elitnim kolima, pa tako hrvatske U-17 i U-19 muške i ženske selekcije čekaju novi termin za nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a koji će UEFA odrediti naknadno.