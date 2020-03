Ugledni svjetski magazin objavio nešto što se nikako neće svidjeti Luki Modriću!

Ugledni časopis Forbes na svojoj je internetskoj stranici objavio članak pod naslovom "Modrićevo vrijeme u Realu je isteklo" u kojem se autor osvrnuo na formu hrvatskog kapetana u kraljevskom klubu.

Forbes navodi da je Luka Modrić sada u poznim godinama za nogometaša te da je moguće da će ovoga ljeta napustiti klub.

"U dobi od 34 godine, Modrić više nema energiju iz svoje mladosti koja je uvijek bila velika prednost njemu i Realu. Iako je i dalje sposoban za dodavanje i raketni šut, kad je to potrebno, njegova ukupna igra opada. I to na ne previše različit način, mora se to reći, od njegova sunarodnjaka Ivana Rakitića u Barceloni", stoji u tekstu te se dodaje:

"Zinedine Zidane koristi Fedea Valverdea umjesto Modrića. Mladi Valverde je dinamičan, žestok u duelima i ima veliku energiju. Sve što je imao i hrvatski nogometaš dok je bio na vrhuncu.

Vrijeme, naravno, ne čeka nikoga. Iako je šteta vidjeti da tako blijedi, Modrić može biti zadovoljan svojim doprinosom klubu u posljednjih osam godina. Prošle godine za njega je ozbiljno bio zainteresiran milanski Inter, a i Modrić je navodno bio spreman otići i posljednje sezone odraditi drugdje."

Napominje se i da je za Modrića bio zainteresiran milanski Inter, ali da ga klub tada nije htio pustiti.

"Zasad bi Modrić trebao uživati u posljednjih 12 utakmica ligaške sezone i možda u još ponekoj u Ligi prvaka, ako Real Madrid u uzvratnoj utakmici uspije pobijediti Manchester City. Onda će doći vrijeme da ode visoko uzdignute glave. Možda će napustiti Madrid prije početka sezone 2020./2021., ali nikad neće biti zaboravljen", zaključuje se u tekstu.

Modrić je već nekoliko puta izjavljivao da se želi umiroviti u dresu Real Madrida. Strani mediji često ga sele sa Santiago Bernabeua, no Luka je kroz karijeru prolazio kroz teška razdoblja, ali se uvijek vraćao.