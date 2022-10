Udruga sindikata jasno protiv HNS-a zbog bogatog ugovora za TV prava: Razočaravajući rezultati

Hrvatska udruga nogometnih sindikata (HUNS) izdala je u javnost zanimljivo priopćenje na temu novih TV prava za koja je ove godine ugovoren najunosniji ugovor u povijesti hrvatskih nogometnih liga.

Iz HUNS-a ističu da je, unatoč unosnijem ugovoru no ikad, vidljivost i distribucija sadržaja po Hrvatskoj uvjerljivo manja nego li je to bio slučaj prošle sezone. Tvrde da to šteti igračima koji se žele informirati i naučiti nešto, hrvatskoj javnosti, imidžu i vrijednosti nogometaša, ali i propuštenom potencijalu.

Priopćenje Hrvatske udruge nogometnih sindikata prenosimo u cijelosti.

"Povodom sve većeg broja upita klubova i igrača na manjak vidljivosti utakmica SuperSport Prve i Druge NL, pitamo se do kad će se čekati da se postojeće stanje popravi. Trenutno osim jedne utakmice u izravnom prijenosu po kolu na MaxSport kanalu, drugih kompletnih utakmica istog kola nažalost nema. U emisiji „Totalni nogomet“ postoje šturi sažeci i pregled kola, dok za Drugu NL nije u potpunosti obuhvaćeno.

Kao što smo već ranije naglašavali, vrijednost i vidljivost igrača drastično pada manjkom vidljivosti utakmica i video sadržaja, što je porazno i zabrinjavajuće.

Kad uzmemo u obzir da smo prošle sezone na Youtube-u mogli gledati sažetke utakmica Prve NL, smatramo da se dobra praksa trebala nastaviti i unaprijediti, jer ovo što danas imamo je jedan veliki korak unatrag.

Navest ćemo jedan pozitivan primjer iz Slovačke, gdje se sve njihove utakmice druge lige mogu pogledati na portalu nike.sk.

Svi klubovi koji su obuhvaćeni TV pravima (SuperSport HNL, Prva NL, Druga NL, Hrvatski kup, 1.HMNL i 1.HNLŽ) zaslužuju puno veću i bolju medijsku vidljivost.

Postavlja se pitanje je li odvjetnički tim HNS-a mogao ispregovarati bolje uvjete i je li ovo korak unatrag?

Drugo pitanje je zašto nositelj TV prava ne vodi brigu o proizvodu koji ima ogroman potencijal i vrijednost? Držimo da će ovakvim pristupom vrijednost TV prava biti sve manja.

Naravno da je novac koji klubovi dobivaju od TV prava značajna financijska pomoć, ali ako vrijednost igrača i lige pada, te ako se proizvod svih liga koje obuhvaćaju TV prava ne unapređuje, onda taj novac koji se dobije nema svoju svrhu."