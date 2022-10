Predsjednik HNS-a progovorio o stadionu i otkrio koja je uloga Bobana: Novac možemo imati sutra, ali...

Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, gostovao je u emisiji Sport nedjeljom na SPTV-u, urednika i voditelja Ante Breke. Govorio je Kustić, među ostalim, i o nadolazećem SP-u.

– U Katar odlazimo bez ikakvog imperativa. Velika je stvar već što smo se uopće tamo plasirali, pa pogledajte samo koje to nacije nisu. Plasirali smo se u završnicu Lige nacija, pogledajte koje su to reprezentacije. No idemo korak po korak. Nadam se lijepim stvarima. Definitivno računam s prolaskom skupine, a poslije, kako god bude, vjerujem da će biti dobro... – kazao je Kustić.

Osvrnuo se i na sjednicu Izvršnog odbora Uefe na Hvaru, kao i na izjave Aleksandera Čeferina, prvog čovjeka krovne europske institucije.

Najveći problem...

– Sastanak je bio jako dobar, zahvalio bih i Zvonimiru Bobanu, koji nam je jako pomogao. Imali smo vremena razgovarati o mnogo stvari. Za nas je najveći problem infrastruktura i o tome smo jako puno razgovarali.

Kakav je dojam ostavio Čeferin?

– On je veliki predsjednik koji je u svom mandatu pokazao autoritet, posebice kada je Superliga bila u pitanju. Već smo kazali da ćemo ga podržati za još jedan predsjednički mandat. Imamo odličnu suradnju s Uefom i Fifom. Prije nekoliko dana u Parizu smo se sastali s Giannijem Infantinom, prvim čovjekom Fife – kaže Kustić.

Čeferin je, među ostalim, kazao da je Slovenija za razvoj svoje infrastrukture iz Uefinih fondova povukla čak 80 posto sredstava, a gdje je tu Hrvatska?

– Cijelo vrijeme ističemo problem infrastrukture. Uefa i Fifa hoće nam pomoći, no neke predradnje moraju napraviti vlasnici maksimirskog stadiona, ako već govorimo o tom problemu. To je u ovom slučaju Grad Zagreb. Prije nekoliko dana razgovarao sam s gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem. Kazao je da rade na tome i da sve ide u dobrom smjeru. Duboko se nadam da ćemo sljedeće godine pokrenuti pitanje izgradnje stadiona. Da na Maksimiru nikne novi stadion...

Koliko država može napraviti u tom lobiranju?

– Država je pokazala jasnu namjeru kako želi pomoći. Davanja za sport u zadnje četiri godine porasla su sto posto. Također, pokazali su želju da pomognu kada je infrastruktura u pitanju. Kada govorimo o izgradnji stadiona na Maksimiru ili obnovi Poljuda, nadogradnji krova na Rujevici ili dogradnji stadiona u Koprivnici i Varaždinu, volja postoji, nadam se da je došlo vrijeme da napokon to riješimo.

Zašto toliko dugo čekamo, u čemu je problem?

– Vlasnici stadiona moraju napraviti korak. Fifa i Uefa daju novac, ali mi ne možemo početi graditi sutra. Mora postojati priprema, odluka o rušenju, gradnji novog. Sutra se može pronaći novac, ali trebaju se ispuniti preduvjeti.

Izbornik Zlatko Dalić opet je izrazio ogorčenje kad je o tome riječ.

– Ne kaže to samo Zlatko. Pogledajte gdje naši igrači igraju u svojim klubovima, sigurno ih to boli. Posebice kada uzmete u obzir rezultate. Ne samo na reprezentativnoj razini, pogledajte Dinamo. Treba im svima čestitati, igračima, trenerima i ljudima koji vode klub. I oni svojim uspjesima zaslužuju imati bolji stadion. Naravno, tko god dođe na Maksimir, ne može ništa dobrog kazati. Stalno ponavljam da moramo što prije krenuti u tu priču jer nam je infrastruktura uistinu loša.

Koliko je Zvonimir Boban uključen u lobiranje za naš nogomet na europskoj razini?

Treća liga je održiva

– On je sto posto uključen, lobira, pomaže, gotovo svakodnevno razgovaramo o svemu. Naravno da nam puno može pomoći u Uefi i Fifi, isto kao i u Hrvatskoj. On ima dosta obveza u Uefi, vikendom dolazi u Hrvatsku. Dolazi na utakmice reprezentacije i to govori o njegovoj podršci. Volim s njim razgovarati jer se puno dobroga može čuti. Svi smo uključeni i nije da to sada pričam samo za javnost. Svaki dan razgovaramo i održavamo sastanke, dogovaramo strategiju. Svi bismo htjeli da to krene što prije.

Jedna od tema bila je i jedinstvena treća liga, koliko je to održiv projekt?

– Savez radi maksimalno i pokušava pomoći. Cilj je da se klubovi održe, a ne da se gase. Budžeti klubovima smanjeni su i do 50 posto, to treba vidjeti s lokalnim vlastima. Vjerujem da će taj projekt uspjeti – zaključio je Kustić.

