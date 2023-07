U Zagreb stigao čovjek s kvocijentom inteligencije 190: Od malih nogu je čudo, ovo je njegova priča

Tenis

Hrvatski tenisač: Srbi su daleko ispred nas, ljudi nam se smiju kada vide gdje treniramo

- Svi Hrvati bi trebali reći: "Ovo je najveće svjetsko čudo što radimo." Dođemo i pobijedimo Srbe u Davis Cupu. Okej, to je jedan meč, sve se može okrenuti. Ali, gdje smo mi u odnosu na vas u tenisu? To je miljama daleko. Možemo se mi lagati, ali to je miljama daleko.