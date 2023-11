Karijeru talentiranog Hrvata zaustavila je opaka bolest: 'Tražimo donatora, odaziv je ogroman'

Filip Ljubenko mladi je talentirani pikadist, hrvatski reprezentativac, višestruki prvak Hrvatske, čija je karijera taman uzela onaj pravi zamah, a onda je sve zaustavila teška bolest. Sada strelice, treninzi i turniri čekaju. Čekaju da Filip pobijedi dosad najtežeg protivnika. Onoga koji se ne bori sportski. Filip Ljubenko uskoro će proslaviti 21. rođendan. I za taj dan, 21. studenoga, on i njegova obitelj priželjkuju samo jedno – naći darivatelja. Ovoga put ne onoga koji bi pomogao financijski za treninge, opremu i odlazak na turnire, već darivatelja krvotvornim matičnih stanica.

Počelo je bolovima u koljenu

– Filipu je nedavno dijagnosticirana akutna leukemija i već je mjesec dana u bolnici. Primio je prvu kemoterapiju i sada treba darivatelja matičnih stanica, a ni jedan član obitelji nije podudaran – govori nam Filipov otac Saša Ljubenko.

Kakvi su bili simptomi bolesti?

– Znate kako je sve počelo? Svi pitaju je li bilo kakvih simptoma, tegoba prije. Nije! On je otišao s reprezentacijom na Svjetsko prvenstvo u Dansku. Tjedan dana su bili gore, natjecali se i on se jedan dan požalio da se ne osjeća dobro misleći da ima prehladu ili gripu. Odigrao je ipak za reprezentaciju cijeli taj dan i ušli su među 16 najboljih. On je u tom trenutku bio najmlađi i najbolji u ekipi. Dan kasnije već nije mogao stati na nogu jer ga je boljelo koljeno, a dva dana kasnije nije se ni iz kreveta mogao dignuti. Na povratku iz Kopenhagena na zagrebačkom aerodromu morali smo ga voziti u kolicima. Odmah sam ga odveo u bolnicu Sveti Duh. Cijelo poslijepodne proveli smo na pretragama. Liječnik nam je tog dana navečer rekao da krvni nalazi pokazuju da se radi o leukemiji. Bila je nedjelja, a u ponedjeljak su ga još punktirali i nalaz je potvrdio početnu dijagnozu. Prebacili su ga potom na Rebro, jer je tamo najbolji tim liječnika i već je mjesec dana tamo.

Sigurno je to bio veliki šok?

– Uopće ne želite znati kakav je to šok bio. I još uvijek je. I za nas, a pogotovo za njega. Pitao se zašto baš on. No on je borac. Jak je u glavi nevjerojatno i vjerujemo da će na kraju pobijediti. Uvijek je pobjeđivao, od prvih turnira pa sve do danas. Sad se već bolje osjeća i nadamo se da bi ga uskoro mogli malo pustiti kući.

Filip Ljubenko treba donatora koštane srži. Njegova obitelj nije podudarna pa su u suradnji sa Zakladom Ana Rukavina krenuli u potragu.

– Odaziv je strašan i hvala svima koji su se testirali i onima koji će to tek učiniti. Kolege i prijatelji iz pikado-klubova diljem Hrvatske već su se uključili. Supruga, mlađi sin i ja nažalost nismo podudarni – rekao nam je Saša Ljubenko.

Kako postati darivatelj krvotvornih matičnih stanica i gdje se to može napraviti?

– U Zagrebu je dovoljno otići u Petrovu ili na Rebro da vam izvade krv. Isto možete učiniti i u Rijeci, Osijeku, Varaždinu, Dubrovniku, Splitu i Puli. Donori mogu biti sve zdrave osobe od 18 do 40 godina, državljani RH. Nakon 2-3 tjedna stižu nalazi i javit će vam jeste li kompatibilan darivatelj.

– Filip nažalost nije jedini oboljeli, ali je podsjetnik koliko zajednički možemo napraviti. U tome smo zaista najbolji – priča otac Saša.

Filip je počeo igrati pikado već s jedanaest godina kod kuće sa svojim ocem i od prvih dana usredotočio se na poboljšanje svoje igre što je rezultiralo osvajanjem tri juniorska prvenstva Hrvatske u pojedinačnoj konkurenciji, juniorskih pikado-turnira svjetske pikado-federacije (WDF) te osvajanjem svjetskog zlata i europskog srebra s juniorskom reprezentacijom Hrvatske (po EDU verziji). Zvali su ga wunderkindom, natjecao se na turnirima po svim postojećim domaćim, svjetskim i europskim pikado-federacijama: HPS, JDC, PDC, WDF, EDU, EDF… Ljubav prema pikadu osjetio je zbog svojeg oca koji se ovim sportom bavi od njegovih samih početaka u Hrvatskoj. Njih dvojica zajedno igraju za ekipu Janje Alfa Team u A ligi.

Sponzor iz Nizozemske

Koliko je Filip dobar, prepoznao je nizozemski proizvođač pikado-opreme Bulls NL te Darts point s kojim je Filip potpisao sponzorski ugovor.

– Uz njihovu pomoć mogu se maksimalno koncentrirati na svoju igru umjesto da razmišljam o popratnim malim ali bitnim stvarima kojih ima podosta. Nagrade na međunarodnim natjecanjima sve su veće, ali za osvajanje je potrebno biti u samome vrhu, oni koji jesu u njemu od pikada vrlo lagodno žive. Na primjer, osvajanje Svjetskog prvenstva donosi 500.000 eura, a održava se svake godine. U Hrvatskoj je situacija skromnija, ali ovaj sport je sve popularniji pa se može očekivati da će i nagrade biti veće – rekao je Filip nakon potpisivanja ugovora.