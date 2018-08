U kvalifikacijama sam  bio mrvicu bolji, za medalju sam sada trebao baciti rekord

Stipe Žunić osvojio je sedmo mjesto u finalu bacanja kugle. Prošle godine na isti dan primio je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Londonu, no tada je njegov hitac bio 21.48 metara. Da je taj rezultat ponovio sinoć u Berlinu opet bi imao broncu. Opet, na prošlom EP-u u Amsterdamu za broncu je bilo dovoljno 20,59 metara, a dvije godine kasnije prvih šest bacio je preko 21 metra.

Nije ni loše, ni dobro

– Ovo je zaista povijesno natjecanje. Nikad se nije dogodilo da na europskom prvenstvu tako puno kuglača bavi preko 21 metra. Za mene su počelo jako dobro. U prvom seriju 20,24 što je bilo dovoljno za plasman među prvih osma i dodatne tri serije. U drugom pokušaju kugla se zaustavila an 20,73 što mi je drugi najbolji rezultat sezone. Mislio sam da će dalje biti još bolje, ali nije išlo. Svi hici su bili kraći pa sam svaki put namjerno prijestupio – rekao je Žunić kojem je ovo bio treći nastup na Europskom prvenstvu,. Prije četiri godine u Zurichu je bio četvrti, a prije dvije godine u Amsterdamu deveti.

- Meni ovaj rezultat niti je loš, niti je dobar. Zaista sam dao sve od sebe i na kraju krajeva ovo je sasvim solidan rezultat – istaknuo je.

Pitali smo ga: Je li ovo bio pravi Stipe?

- Mislim da sam u kvalifikacijama bio mrvicu bolji. Ma, sve je to tu negdje, u okviru mojih granica ove sezone. Možda sam mogao potegnuti do 21,20 metara, ali ni to ne bi bilo dovoljno za medalju. Za medalju sam trebao ovdje baciti osobni rekord, zato sam u posljednje tri serije išao na sve ili ništa. Iskreno, ove sezone bio sam daleko od novog svog osobnog rekorda – priča Stipe.

Nekako ispada da je velika razlike između prošle i ove sezone?

- Teško je to reći. Ova sezona bila je jako duga, bilo je tu dosta sitnih ozljeda. Lani je bilo puno lakše jer nisam imao niti ozljeda niti sam bio bolestan. S obzirom na sve što se događalo ove sezone mislim da sam izvukao dobar rezultat u Berlinu. Opet, nakon rezultata u kvalifikacijama nekako sam se nadao da bi moglo biti sve otvoreno za medalju, no natjecanje je bilo zaista fenomenalno, bilo jejjako puno dobrih i dugih hitaca – naglasio je Žunić.

U prilog tome idu i dva rekorda. Konrad Bukowiecki je bacio novi europski rekord za mlađe seniore do 23 godine – 21,66, a Luksemburžanin Bob Bertemes bacio je novi nacionalni rekord – 21.00 metar. Prva dva mjesta osvojili su Poljaci – Haratyk s hicem 21,72 i Bukowiecki, dok je bronca pripalo Nijemcu Storlu s hicem 21,41 metara.

- Moram priznati da su i mene dva Poljaka iznenadila. Ali, nemaju oni specijalnu formulu za osvajanje medalje. Tako se to jednostavno dogodi – rekao je Žunić.

Dobro, kugla je u Poljskoj jedna od udarnih disciplina. Uostalom, godinama je tu harao Tomas Majewski kojeg su u atletskom svijetu zvali “dobri div” s obzirom na to da je imao preko dva metra. Zanimljivo je da se Majewski od aktivnog bavljenja sportom oprostio u Zagrebu, na Hanžeku, bacajući kod fontana.

Hanžek posljednji u sezoni

- Kad smo već kod Hanžeka to će mi biti posljednje natjecanje ove sezone. Sad ću se prvo dobro odmoriti i pripremiti za Zagreb – istaknuo je Žunić i dodao:

- Atmosfera na stadionu bila je dobra bez obzira što nije bilo dupkom puno. Svi smo se jako dobro osjećali – zaključio je Žunić.

