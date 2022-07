'U HNL-u sam zbog Dalića, a kako nema Drmića, imam priliku i iskoristit ću je'

Kako su nekada europski konkvistadori harali Južnom Amerikom, tako sada jedan Kolumbijac ima ambicije harati Europom. Naime, napadač Rijeke Jorge Leonardo Obregón Rojas (25) u Hrvatsku je nogometnu ligu došao još 2020. godine. Popunio je tada redove Varaždina na preporuku Zlatka Dalića, a zatim je prošle godine navukao dres kvarnerske momčadi i upisao sedam pogodaka u 37 utakmica.

Ovu sezonu dobro je započeo jer postigao je pobjednički gol u prvom kolu SuperSport HNL-a protiv Šibenika (1:0). Nema sumnje da će imati puno posla.

– Došao sam u Hrvatsku jer se Dalić javio mom tadašnjem agentu. Varaždinu je hitno trebao napadač i ta je pozicija pripala meni. Mislim da je dolazak ovamo bila najbolja odluka, uvijek sam želio doći u Europu i čim su mi rekli da imam priliku, nisam dvojio ni trenutka – kaže Obregón pa nastavlja:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 01.08.2021., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 03. kolo, GNK Dinamo - HNK Rijeka. Stefan Ristovski, Jorge Obregon. rPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Stvarno mi se sviđa život ovdje, Hrvatska je vrlo mirna zemlja, a Rijeka je sjajan grad. Bilo mi je malo teško naučiti jezik, ali imam sreću što Andrija Vukčević savršeno govori španjolski i sve mi prevodi, a osim toga svi govore engleski pa se i tako sporazumijevamo. Inače imam jako dobar odnos sa svim igračima. Uvijek pokušavam biti pozitivan, ali najviše vremena provodim s Princeom Ampemom. On mi je postao poput brata.

HNL je agresivniji

S obzirom na to da mu je HNL prva europska u kojoj je zaigrao, zamolili smo ga da je usporedi s kolumbijskom.

– Prije nego što sam došao u Hrvatsku, nisam imao pojma o hrvatskoj ligi, nikad nisam pogledao nijednu utakmicu, ali kada sam stigao, bio sam jako iznenađen jer je vrlo konkurentna. Mislim i da je malo agresivnija od kolumbijske.

O ligi nije znao ništa, no je li čuo za kojeg igrača?

– Znao sam za nekoliko hrvatskih igrača jer su igrali u velikim klubovima, u važnim ligama, ali moj favorit je Modrić, pogotovo jer sam navijač Real Madrida.

Prošla je sezona bila vrlo zanimljiva i kompetitivna, što očekuje od ove?

– Liga je bila vrlo otvorena, svaki klub imao je dobre prilike prošle sezone. I mi smo imali priliku osvojiti je, ali gubili smo fokus u ključnim utakmicama. Da biste osvojili ligu, morate pokušati održati koncentraciju od početka do kraja jer svi su suparnici teški.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 12.05.2021., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 34. kolo, GNK Dinamo - NK Varazdin. Jorge Obregon, Andris Herrera Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ovu je sezonu sjajno započeo, postigao je prvi pogodak za svoju momčad ove sezone. A kako je Josip Drmić napustio Rijeku, dio napadačkog tereta uvelike pada na njega.

– Hvala Bogu da sam imao priliku zabiti pobjednički gol u Šibeniku. Istina je da smo trebali pobijediti u tom susretu kako bismo mirno nastavili raditi i pripremati se za važnu utakmicu koja nas čeka u borbi za Europu. Stvarno želim igrati i tako se dokazati ljudima koji mi vjeruju. Znam da je Drmić bio mjerilo prošle sezone, ali on je otišao, sada je ovo moja prilika i neću je propustiti – kaže nam riječki napadač pa se osvrće na novog trenera Dragana Tadića:

– Voli razgovarati s igračima i želi da budemo ujedinjeni. To je važno. Naravno da želim što više minuta na travnjaku, ali za to mu se moram dokazati na treninzima i utakmicama pa ćemo vidjeti.

Trener Tadić najavio je da će krenuti od prve minute u utakmici drugog pretkola Konferencijske lige protiv švedskog Djurgårdensa (20.30 sati).

– Gledali smo suparnika, razgovarali o njemu. Nije tajna da je riječ o teškom protivniku i da bismo prošli, moramo biti fokusirani na obje utakmice. No moramo i razvijati svoj stil nogometa. Ipak treba reći da imamo odličnu momčad i možemo pobijediti svakoga – govori nam Obregón, koji je u Kolumbiji ostavio oca, majku i sestru. No ne žali ni za čim.

Prijatelji gledaju svaki meč

– Obitelj me uvijek podržava pa i na daljinu. Htjeli su doći u Hrvatsku, ali to nije bilo moguće zbog posla i drugih obiteljskih problema. Imam odmor usred sezone i na njezinu kraju i rado odem kući vidjeti ih i provesti vrijeme s njima. Inače, moj otac također je bio profesionalni nogometaš, ali nije imao uspješnu karijeru zbog problema s koljenom. No zbog njega mi je nogomet uvijek bio u glavi. Nikada nisam htio biti išta drugo, od malena sam uvijek imao loptu u nogama. Veliki sam obožavatelj Cristiana Ronalda, on mi je idol, želio bih jednom zaigrati u Premier ligi, najboljoj na svijetu. A moram reći i da moji prijatelji gledaju svaku moju utakmicu i sada su vjerni navijači Rijeke, zajedno s mojom obitelji.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 01.08.2021., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 03. kolo, GNK Dinamo - HNK Rijeka. Jorge ObregonrPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kolumbija je zemlja koja je bila nadaleko poznata po drogi, no on je izlaz pronašao u nogometu.

– Problemi s drogom i nasiljem tamo su bili česti, ali sve se to promijenilo. Kolumbija je prekrasna zemlja s prekrasnim mjestima i vrlo prijateljski nastrojenim ljudima. Zahvaljujući obitelji, odrastao sam u vrlo mirnom domu, punom ljubavi i s dobrim vrijednostima.

Može li usporediti Hrvatsku i Kolumbiju, pitamo ga.

– Svaka zemlja ima svoju tradiciju i kulturu. Jedino što mogu reći je da sam sretan u Kolumbiji, ali i ovdje. Osjećam se kao kod kuće u obje zemlje. Osim toga, hrana u Hrvatskoj slična je kao u Kolumbiji, a i more je divno. Hrvatska ima prekrasnih mjesta.

Trener Rijeke Dragan Tadić najavio je Djurgårdens Švedska momčad protivnik je Rijeke u drugom pretkolu Konferencijske lige i trenutačno zauzima drugo mjesto u domaćem prvenstvu, s nizom od pet ligaških pobjeda. – Očekujem zahtjevnu utakmicu, dobar je to protivnik, najteži koji smo mogli dobiti u ovoj fazi. Vjerujem u svoju momčad, utakmica protiv Šibenika donijela nam je mirnoću i samopouzdanje. Dobili smo uvid da možemo, samo moramo biti zajedno. Radimo na napadu, obranom sam zadovoljan. Svi igrači su mi u kadru, osim onih koji su ozlijeđeni otprije. Pogledali smo nekoliko utakmica, igraju u sustavu 4-3-3, agresivni su, raznovrsni, dugo igraju zajedno, kapetan im je motor momčadi, opasni su prema naprijed. Svake godine promijene od jednog do dva igrača i dovedu dobre zamjene. Dobri su, ali nisu nepobjedivi. Moramo pokazati gard i moramo biti koncentrirani. Mislim da su nam šanse 50-50 - kazao je Tadić.

