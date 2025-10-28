Čak ni vidno naklonjeni sudac nije mogao pomoći Dinamu, a ni navijači plavih nisu se složili s poništenim golom

Nogometaši Vukovara 1991 su u Vinkovcima u posljednjoj utakmici 11. kola HNL-a napravili pravu senzaciju i apsolutno zasluženo svladali Dinamo rezultatom 1:0. Time Dinamo prvi put nakon dugo vremena nije zaključio kolo na čelu prvenstvene ljestvice jer plavi nakon 11. kola kaskaju tri boda za splitskim Hajdukom. Bila je ovo uvjerljivo najslabija izvedba Dinama ove sezone. Plavi su u ovom porazu igrali lošije nego u porazima od Gorice i Lokomotive. Vukovar je, s druge strane, opet pokazao da je na vinkovačkom terenu jako kvalitetan suparnik. Pokazao je to i protiv Rijeke i Hajduka, a evo i sad protiv Dinama. Bila je ovo druga prvenstvena pobjeda Vukovara, a treći prvenstveni poraz Dinama.

Nije mogao pomoći ni Bel

Trener plavih Mario Kovačević se odlučio izrotirati sastav u odnosu na gostujući remi protiv Malmöa prošlog četvrtka. U prvoj su se postavi našli pojedinci koji i nisu baš standardni, poput Mattea Pereza Vinlöfa, Nike Galešića, Gonzala Villara, Luke Stojkovića i Gabriela Vidovića. Dok se prva postava Dinama već sada prilično uigrala, kad Kovačević izvede ovakav kombiniran sastav, onda još uvijek svjedočimo situacijama u kojima se suigrači baš najbolje i ne razumiju. S druge strane, strateg Vukovara Silvijo Čabraja je izveo svoje najjače snage.

Pomalo nevjerojatno zvuči činjenica da je Vukovar u ovom dvoboju izgledao kao Dinamo, a Dinamo kao Vukovar. Osim jednog dalekometnog pokušaja Cardosa Varele u posljednjim minutama utakmice (koji je zapravo više bio centaršut), Dinamo nije pred vratima Vukovara napravio apsolutno ništa. Favoriti iz Zagreba su držali više lopte, ali s njom nisu stvorili niti jednu opasnu akciju. Vukovarci su samo u prvih sedam minuta drugog poluvremena stvorili četiri izgledne situacije, a i u prvom poluvremenu su bili znatno bliži golu suparnika.

Čak ni vidno naklonjeni sudac Dario Bel nije mogao pomoći Dinamu. Osječki arbitar je pri kraju prvog poluvremena poništio pogodak Robina Gonzalesa za 1:0 Vukovara, a nitko se na vinkovačkom stadionu nije složio s tom odlukom, čak ni pristaše Dinama. No, već spomenuti blitzkrieg Vukovaraca s početka drugog dijela donio je taj pobjedonosni pogodak. A njega je postigao baš Vinkovčanin, iskusni 31-godišnji Jakov Puljić koji je kao prava lisica u kaznenom prostoru dočekao prizemni ubačaj Banovca te na drugoj vratnici, na samoj gol-liniji gurnuo loptu u mrežu.

Očekivali su ljudi s dupkom ispunjenog stadiona s Grada na Bosutu da će Dinamo otići 'va banque' i da će se domaći pri vodstvu morati grčevito i panično braniti, no Dinamov lov barem na bod je gotovo u potpunosti izostao. Vukovar je prilično mirno uspio obraniti svoje vodstvo, a pravog testiranja tog vodstva kao da nije ni bilo.

- Bili smo bolja ekipa od Dinama, stvorili smo više prilika. Ne sjećam se nijedne Dinamove prave prilike. U drugom dijelu smo ih na početku pritisnuli, Dinamo nije mogao izaći iz svojih 16 metara, i tu smo došli do pogotka. Mogu biti prezadovoljan pobjedom, željom, htijenjem i igrom. U načelu, mi moramo biti ovako dobri. Vjerujem da možemo dobiti svaku ekipu i nemam problema s tim. Očekujem da ćemo iz dana u dan napredovati, svi smo euforični s ovom pobjedom, ali moramo se spustiti jer još puno ima do kraja prvenstva - rekao je trener Vukovara Silvijo Čabraja.

Dinamov strateg, naravno, nije bio u tako dobrom raspoloženju.

- Sasvim zaslužena pobjeda Vukovara, iako mi je teško to reći. Što reći uopće? Imali smo u prvom poluvremenu tu dominaciju s loptom, ali s njom ništa nisu napravili, nije bilo konkretnosti, premalo je to bilo od nas. Presudilo je tih prvih pet-šest minuta prvog poluvremena, vidjeli smo već tada da treba nešto mijenjati, ali nažalost smo taman tada primili gol. I Vukovar se poslije obranio. Pokušavali smo nešto, ali to je bilo premalo.

Mlada ekipa nije alibi

Možete li navijačima objasniti zašto stalno govorite da je HNL prioritet, a za HNL birate manje kvalitetne igrače nego za Europu?

- Pa ne bih rekao da su to manje kvalitetni igrači. Svi igrači Dinama su kvalitetni. Prvih sedam-osam kola nismo imali Europu pa nismo ni mijenjali baš, a sad smo nakon utakmice u četvrtak morali malo mijenjati. Mislim da je ovo dobra ekipa koja je istrčala, ali nije lagano doći u goste Vukovaru. Nama je HNL i dalje broj jedan, samo što su se nažalost dogodili porazi koji nisu smjeli.

Što vas je najviše razočaralo kod vaše momčadi?

- Najviše me je razočarala nekonkretnost. Ne mogu reći da dečki neće i ne žele, ali kao da smo u nekom strahu ili grču. A imamo i dosta mladu ekipu, ali to nije nikakav alibi. Treba ovo puno bolje izgledati. Nije to prvi put da se Dinamu događaju bolni HNL porazi nakon Europe. Ali moramo se sada dići jer nam već u subotu dolazi utakmica s Rijekom koja igra dobro.

Kao što je trener Dinama već i rekao, plavi u idućem kolu u subotu (16 sati) na Maksimiru dočekuju Rijeku, dok Vukovar također u subotu (18.45) ide u goste Istri 1961.