Tudor: U derbiju s Dinamom igrat ćemo za ponos, gušt, inat...

Tri su kola ostala do kraja Prve HNL. Hajduk je trenutačno peti, daleko je to od pozicije koju su očekivali navijači i struka, a u nedjelju (21.05) u 34. kolu bijeli gostuju u Maksimiru kod Dinama.

Plavi su već izborili naslov prvaka, Hajduk više ne može do drugog mjesta koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, no derbi je ipak derbi. Slaže se s time i trener Hajduka Igor Tudor, koji je bio optimističan uoči puta u Zagreb.

– Radilo se dobro ovaj tjedan. Nakon duljeg vremena bio je to jedan normalan tjedan rada. U ovom dijelu je uloga trenera smanjena zbog nemogućnosti prave pripreme. Momci su radili baš dobro. Derbi je uvijek posebna utakmica, bez obzira na ljestvicu i trenutačnu formu. Idemo u Zagreb dobro igrati – rekao je Igor Tudor te dodao kako nema komentara na povratak Zorana Mamića u Dinamo.

Nismo Milan ili Juventus

Kakva je atmosfera u svlačionici, slijedi li vas momčad?

– Zadovoljan sam radom, baš je ovaj tjedan bilo dobro. Nakon poraza pomogne dulje razdoblje između utakmica da pokušamo i neke druge stvari. Vjerujem da ćemo u Maksimiru dobro igrati.

Na čemu temeljite optimizam, činjenica je da Hajduk igra loše?

– Što se tiče igre, to je prilično širok, interesantan pojam. Dalo bi se diskutirati tko igra ili ne igra dobro kada bismo gledali cijelu ligu od deset momčadi. Moja momčad pretrči između 110 i 115 kilometara po utakmici. Neke druge stvari je teže napraviti, vezane su za druge parametre, mentalne naravi. To je u nogometu jako bitna stavka. U jednom trenutku je igrač jedno, a u drugome više nije isti. U ovom trenutku u ovoj momčadi je to tako. U momčadima Milana ili Juventusa to se puno manje osjeti. Ovdje se niz lošijih ili boljih rezultata dosta odražava na taj segment, a kada se tome doda medijsko praćenje, igrači dobiju četiri-pet novih informacija, a to prilično jako utječe na te momke.

Je li to kritika novinarima ili klupskoj PR službi?

– Nije to nikome kritika, to su normalne stvari. Objasnio sam o čemu se radi i kako danas svaki dan ima četiri-pet vijesti o Hajduku, a kada je negativan period, onda je jasno da će tekstovi biti negativni. Igrači imaju mobitele, vide to. Nije to kritika nikome.

Bili ste igrač Hajduka, kako ste se vi nosili s pritiskom?

– To su bila druga vremena. Današnje doba je sasvim drukčije, i što se tiče mobitela i cjelokupnog odgoja novih generacija koje se teže nose sa stresom nego što se nosila moja generacija. Ali, to je sociološka tema koja se prebacuje na nogomet – smatra Tudor.

Očekujete li rasterećeniju igru Hajduka s obzirom na to da vam je drugo mjesto nedostižno?

– To je bila prva rečenica koju sam rekao u utorak u svlačionici. Više nemamo pritiska, idemo igrati za svoj gušt, inat, ponos, iskupiti se za ono za što se možemo iskupiti. Sigurno da ovo što igrači pokazuju na terenu nije realno. Treba znanje primijeniti i u praksi. Moj je utjecaj velik, od prvog dana radim na tome, na psihologiji i pobjedničkom mentalitetu. To u praksi nije lako. Derbi je prilika da u drugom mentalnom sklopu igramo dobro, kao i u preostale dvije utakmice nakon toga.

Kakav Dinamo očekujete?

– Promjena na klupi bit će neka vrsta pozitivnog šoka. Sigurno će odabir igrača biti bitan. Dosad je igralo dosta mladih, sada će Dinamo sigurno biti u drukčijem izdanju.

Očekuje se 6000 navijača

Bi li vam bilo lakše da je ostao Igor Jovićević, jer vi niste nikad svladali Zorana Mamića? Je li vam to možda dodatni motiv?

– To su interne stvari, bitno je da mi dobro igramo, sve ostalo je nevažno.

Kakva je situacija s ozljedama?

– Svaki izostanak nam je problem. Momčad nije ista ako Hamza igra ili ne igra. Ali, trebamo se prilagoditi i igrati najbolje što možemo.

Na tribinama će biti nešto manje od 6000 ljudi...

– Uvijek je lijepo igrati u derbiju. Nadam se da će igrači biti raspoloženi za igru. Derbi je poseban motiv, nadam se da će moji igrači biti u tom duhu – zaključio je Tudor.