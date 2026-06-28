Perišić oduševljen mladim vatrenim: 'Svaka mu čast, strašno je napredovao'

Ivan Perišić nakon pobjede Hrvatske protiv Gane i plasmana u osminu finala Svjetskog prvenstva posebno je pohvalio Martina Baturinu, istaknuvši kako je mladi veznjak u posljednjih nekoliko mjeseci napravio veliki iskorak u igri.

„Baturina je u odličnoj formi i treba nastaviti ovako. Stvarno je puno napredovao u posljednjih šest mjeseci i zaslužuje sve pohvale“, rekao je Perišić, koji je protiv Gane zaigrao na poziciji lijevog beka umjesto Joška Gvardiola, dok je Baturina djelovao ispred njega. Iskusni reprezentativac naglasio je kako mu igranje na različitim pozicijama nije nikakav problem.

„Već sam mnogo puta rekao da ću igrati gdje god momčad treba. Nije mi strano igrati na beku jer sam tu ulogu često obavljao i tijekom karijere u Italiji, kao i na poziciji wing-beka ili krila. Najvažnije je pomoći ekipi“, istaknuo je.

Govoreći o pobjedi protiv Gane, Perišić je naglasio kako je upravo ta utakmica donijela preokret u nastupu hrvatske reprezentacije.

„Sve se promijenilo u jednoj utakmici. Odigrali smo znatno bolje nego u prve dvije utakmice turnira. Gana u prvom poluvremenu nije bila previše opasna, ostavili su nam dosta prostora, što smo uspjeli iskoristiti. Stvorili smo nekoliko kvalitetnih prilika. Nakon njihova izjednačenja bilo je malo nervoze, ali smo ostali mirni i iz prekida postigli pobjednički pogodak. Sada je najvažnije dobro se odmoriti i pripremiti za nastavak natjecanja“, rekao je Perišić.

U trenutku davanja izjave još nije bilo poznato da će Hrvatska u osmini finala igrati protiv Portugala. Na pitanje bi li radije za protivnika imao Kolumbiju ili Portugal, odgovorio je kako na ovoj razini natjecanja nema lakih suparnika.

„Nije važno protiv koga igramo. Kada si na Svjetskom prvenstvu, moraš biti spreman igrati protiv svakoga. Ako budemo na razini na kojoj smo bili danas i damo svoj maksimum, vjerujem da možemo pobijediti bilo koju reprezentaciju“, zaključio je Perišić.