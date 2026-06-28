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Hrvatska svladala Ganu i izborila nokaut fazu SP-a! Drugi smo u skupini
Dalić: Čim se situacija dugo provjerava, to je sumnjivo i nije čisto. Takve se stvari sude nama
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NAKON GANE

Dalić: Čim se situacija dugo provjerava, to je sumnjivo i nije čisto. Takve se stvari sude nama

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Stjepan Meleš
28.06.2026.
u 07:27

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić komentirao je vrlo važnu pobjedu Hrvatske protiv Gane te istaknuo nezadovoljstvo zbog pojedinih sudačkih odluka koje su ga razljutile

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić komentirao je vrlo važnu pobjedu Hrvatske protiv Gane te istaknuo nezadovoljstvo zbog pojedinih sudačkih odluka koje su ga razljutile.

- Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas odigrala fantastično u taktičkom smislu. Vratili smo se na stare postavke. No to je samo prvi korak, moramo se okrenuti onome što nas čeka u Torontu. Znao sam, prema treninzima, da možemo i moramo bolje - kazao je izbornik koji je bio nezadovoljan zbog sudačke odluke da se prizna gol Ganaca.

- Ganski gol nije čist. Čim se situacija toliko dugo provjerava, to je sumnjivo. Takve se stvari sude nama. Sigurno se protiv Engleske ne bi ponovio onaj Kaneov penal niti bi im danas svirali takvo zaleđe - jasno je rekao Dalić.

U nokaut-fazi Svjetskog prvenstva Hrvatsku očekuje dvoboj protiv Portugala. Utakmica šesnaestine finala igrat će se u petak, 3. srpnja, s početkom u 1:00 po hrvatskom vremenu.

To znači da za hrvatske navijače opet neće biti spavanja. Pobjednik ovoga dvoboja u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Španjolske i Austrije i Alžira.

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Zlatko Dalić

Komentara 5

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Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
08:50 28.06.2026.

Bavili su se diplomacijom...priznat gol nikog ne izbacuje sa SP

Avatar Next Level
Next Level
07:51 28.06.2026.

Čisto ko suza da je gol regulara....budimo ipak iskreni

TU
TutanKamona
09:10 28.06.2026.

Gol nebi smjeli priznati. Nogometaš Gane je bio u nedozvoljenoj poziciji, a, dali je to utjecalo ili nije na postignuti gol, to je več druga priča. Dakle, Dalić ima potpuno pravo kada govori o dvostrukim mjerilima, jer ponekada i centimetre prikazuju, što nema nikakve veze sa nogometom. Dobro je završilo, moglo je i drugačije. Čestitke ali svejedno, strašno ste spori!

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