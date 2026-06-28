Dalić: Čim se situacija dugo provjerava, to je sumnjivo i nije čisto. Takve se stvari sude nama

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić komentirao je vrlo važnu pobjedu Hrvatske protiv Gane te istaknuo nezadovoljstvo zbog pojedinih sudačkih odluka koje su ga razljutile.

- Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas odigrala fantastično u taktičkom smislu. Vratili smo se na stare postavke. No to je samo prvi korak, moramo se okrenuti onome što nas čeka u Torontu. Znao sam, prema treninzima, da možemo i moramo bolje - kazao je izbornik koji je bio nezadovoljan zbog sudačke odluke da se prizna gol Ganaca.

- Ganski gol nije čist. Čim se situacija toliko dugo provjerava, to je sumnjivo. Takve se stvari sude nama. Sigurno se protiv Engleske ne bi ponovio onaj Kaneov penal niti bi im danas svirali takvo zaleđe - jasno je rekao Dalić.

U nokaut-fazi Svjetskog prvenstva Hrvatsku očekuje dvoboj protiv Portugala. Utakmica šesnaestine finala igrat će se u petak, 3. srpnja, s početkom u 1:00 po hrvatskom vremenu.

To znači da za hrvatske navijače opet neće biti spavanja. Pobjednik ovoga dvoboja u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Španjolske i Austrije i Alžira.