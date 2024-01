Tucak: Iduće natjecanje je još važnije od Eura u Hrvatskoj jer moramo osigurati OI u Parizu

Izbornik hrvatske muške vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak uoči puta na Svjetsko prvenstvo, koje će se održati u Dohi od 5. do 18. veljače, kazao je kako je glavni cilj na tom natjecanju izboriti plasman na Olimpijske igre koje će se ovoga ljeta održati u Parizu (26. srpnja - 11. kolovoza).

"Prvi i osnovni cilj hrvatske reprezentacije je svakako plasman na Olimpijske igre u Parizu. Zato bih rekao da je predstojeće natjecanje i još važnije od Europskog prvenstva jer Hrvatska jednostavno mora nastupati u Parizu", izjavio je Tucak.

Hrvatski vaterpolisti u utorak su odletjeli iz Zagreba u Dubai u kojem će boraviti do 2. veljače te ondje odigrati tri pripremne prijateljske utakmice s momčadima Italije 31. siječnja u podnevnom terminu te protiv Grčke također 31. siječnja, ali u večernjem terminu, dok je još jedan susret s Grcima planiran za 1. veljače u večernjem terminu.

"Za Dubai imamo planirane tri trening-utakmice plus još naša dva samostalna treninga te će to biti dovoljno da dočekamo 5. veljače, početak Svjetskog prvenstva i za nas najvažniju utakmicu protiv reprezentacije Australije. Svjesni smo da nam pobjeda u toj utakmici otvara put do osnovnog cilja, a to je plasman na Olimpijske igre. Jasno, svaka iduća utakmica će nam onda biti sve važnija i važnija, kako to uostalom uvijek jest i kako pristupamo svakom turniru", dodao je Tucak te se nakratko osvrnuo i na nedavno EP u Hrvatskoj na kojemu su njegovi izabranici osvojili srebro:

"Ono što je bilo jučer je završeno, mislim tu na Europsko prvenstvo. Kako vrijeme odmiče svjesni smo uspjeha koje smo postigli, ali jasno da ostaje žal za propuštenim zlatom jer smo imali pobjedu u rukama u tom susretu. Osnovni cilj dakle nije ispunjen, a to su već spominjane Igre u Parizu".

Za razliku od EP-a u Zagrebu s kojeg je samo prvak izborio OI, sa SP-a u Dohi Pariz će izboriti četiri najbolje reprezentacije koje se još nisu kvalificirale.

Kapetan reprezentacije Ivan Krapić osvrnuo se na prvog suparnika na SP, Australiju.

"Očekujemo tešku utakmicu, susret koji nam puno nosi i trenutačno smo fokusirani samo na nju i na to da iz nje izađemo kao pobjednici. Fokus je sigurno ostao nakon Europskog prvenstva, on nije nestao. Cilj naše reprezentacije je uvijek biti pri vrhu, boriti se za medalju, ali kao što je izbornik rekao, prvi je cilj osigurati Pariz. O ostalom ćemo kasnije".

Najbolji strijelac reprezentacije Jerko Marinić Kragić naglasio je koliko je bitan i faktor sreće.

"U sportu je uvijek prisutna i sreća. Baš u našem zadnjem finalu u Zagrebu je mislim mi nismo imali pred kraj. Naravno da sreća kao takva jest važna, ali koliko Hrvatska vrijedi, to smo mislim pokazali i na Europskom prvenstvu. Dakle, nije samo do sreće. Ova je momčad jaka, naš cilj je kao što su rekli izbornik i kapetan uvijek borba za medalju. Sada svakako i izboriti plasman na Olimpijske igre. Makar, neovisno kada izborimo olimpijske igre, mi ‘gazimo’ i dalje. Ima nas dosta u ovoj reprezentaciji koji smo nešto noviji, željni smo medalja i želimo jednom kada završimo s karijerom, da se za nas ne govori da smo samo igrači koji su osvojili dvije domaće medalje, u Splitu i Dubrovniku odnosno Zagrebu".

Standarni igrač s lijeve strane Loren Fatović optimist je uoči SP-a u Dohi.

"Mislim da smo pokazali na prijašnjim natjecanjima da mi možemo igrati sa svakim suparnikom. Ono što je naša najveća prednost, kvaliteta je zajedništvo koje nas krasi. Ovu, ali mislim i prijašnje generacije. Svi smo kao jedno, od stožera i igrača. U ovoj je momčadi minimum ega i to nas sigurno najviše ‘drži’ u igri".

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u Dohi igrati u skupini A s momčadima Australije, Španjolske i JAR-a. Šrvu utakmicu protiv Australije igrat će 5. veljače u 11.30 sati po hrvatskom vremenu, slijedi "repriza"finala nedavnog Europskog prvenstva protiv Španjolske 7. veljače od 17 sati, dok će protiv JAR-a igrati 9. veljače od 14 sati.

REPREZENTACIJA HRVATSKE ZA SP:

Vratari: Marko Bijač (Olympiacos), Mate Anić (Jadran Split)

Centri: Josip Vrlić (Jadran Split), Ivan Krapić (Noisy-le-Sec), Luka Lončar (Olympiacos)

Braniči: Rino Burić (Jug AO) Matias Biljaka (Jadran Split), Marko Žuvela (Jug AO)

Napadači: Konstantin Harkov (Jadran Split), Filip Kržić (Jug AO), Franko Lazić (Jug AO), Zvonimir Butić (Jadran Split), Ante Vukičević (Marseille), Jerko Marinić Kragić (Jadran Split), Loren Fatović (Jadran Split).