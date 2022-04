Tsitsipas "osvetio" Đokovića i osvojio Monte Carlo na jako uvjerljiv način

Grk Stefanos Tsitsipas pobjednik je turnira Masters 1000 serije u Monte Carlu s nagradnim fondom od 5.4 milijuna eura, svladavši u finalu Španjolca Alejandra Davidovicha Fokinu i obranivši prošlogodišnji naslov sa 6-3, 7-6 (3).

Dvoboj je trajao sat i 36 minuta, a izuzev prva dva gema, Grk je dominirao svim elementima teniske igre u prvom setu, u kojem je 22-godišnji Španjolac već u prvom gemu došao do breaka.

Grk je u drugom setu servirao za pobjedu kod 5-4, Španjolac je izjednačio, a potom je bio nadomak osvajanja drugog seta, ali se Atenjanin spasio i u "tie-breaku" došao do konačnog trijumfa.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters - Monte-Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France - April 16, 2022 Germany's Alexander Zverev in action during his semi final match against Greece's Stefanos Tsitsipas REUTERS/Denis Balibouse TPX IMAGES OF THE DAY Photo: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Tsitsipas je došao do svoje druge uzastopne titule u kneževini nakon što je prošle godine u finalu pobijedio Rusa Andreja Rubljova, a 23-godišnji Atenjanin sada ima osam naslova iz 19 finala.

Na ATP ljestvici, Tsitspas će u ponedjeljak ostati peti na svijetu, dok će Davidovich Fokina napredovati na 27. mjesto, čime će dostići najviši rang u karijeri. Na putu do finala Monte Carla svladao je i prvog igrača svijeta Srbinau drugom kolu.