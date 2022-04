VIDEO Đoković ispao s turnira pa podivljao: Šuti više bre, u pi**u materinu!

Španjolski tenisač Alejandro Davidovich Fokina (ATP - 46.) ostvario je u utorak najveću pobjedu u karijeri svladavši u 2. kolu ATP turnira Masters 1000 serije u Monte Carlu prvog igrača svijeta Novaka Đokovića sa 6-3, 6-7 (5), 6-1. U prijašnja dva dvoboja protiv Đokovića, prošle godine na rimskom Mastersu i na olimpijskom turniru u Tokiju, 22-godišnji Španjolac je osvojio samo sedam gemova, a u gotovo trosatnom dvoboju u Monte Carlu pokazao je snagu svojih udaraca, ali i svoje psihe.

Naime, nakon što je osvojio prvi set, Španjolac je poveo sa 3-0 u drugom setu, prepunom preokreta. Vodio je i 4-2, ali je Đoković s tri uzastopna gema došao do servisa za izjednačenje u setovima. No, Davidovich Fokina je novim preokretom odveo set u 'tie-break'. U njemu je Španjolac imao 4-2, ali je osvojio samo jedan od sljedećih šest poena, što je Đokovića dovelo do trećeg seta.

Foto: Dubreuil Corinne/ABACA Australian Open: Authorities cancel Novak Djokovic's visa due to lack of evidence of medical exemption. The world number one, whose vaccination status is unknown, spent the night at Melbourne airport and has been asked to leave the country - FILE - Novak Djokovic (SRB) plays his quarter final round match at the 2018 US Open at Billie Jean National Tennis Center in New York City, NY, USA on September 5, 2018. Djokovic defeated Australia’s John Millman 6-3, 6-4, 6-4. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

No, u njemu je 12 godina mlađi Španjolac bio nadmoćan osvajaču 20 Grand Slam naslova i zaustavio ga na prvom koraku na njegovom drugom turniru u ovoj godini. Dvostrukom pobjedniku Monte Carlo Mastersa (2013., 2015.) ovo je tek treći put da je izgubio prvi meč na ovom turniru, a prvi od 2016. kad ga je iznenadio Jiri Vesely, češki tenisač koji ga je šokirao i ove godine u četvrtfinalu turnira u Dubaiju, gdje je Đoković debitirao u 2022.

Koliko ova godina frustrira i samog Đokovića pokazuje i njegovo ponašanje koje je opet eskaliralo. Naime, nakon jednog izgubljenog poena svoje frustracije iskalio je na jednom navijaču.

- Pa šuti više bre, u pi*ku materinu!

Video možete pogledati OVDJE.

Davidovich Fokina je prošle godine u debiju u Monte Carlu stigao do četvrtfinala, a da bi ponovio taj rezultat morat će u osmini finala pobijediti boljeg iz dvoboja Belgijca Davida Goffina i Britanca Daniela Evansa.

ATP Monte Carlo - 1. kolo

David Goffin (BEL) - Jiri Lehečka (ČEŠ) 6-4, 6-3

Daniel Evans (VB) - Benjamin Bonzi (FRA) 6-0, 7-6 (4)

Taylor Fritz (SAD/10) - Lucas Catarina (MON) 6-7 (6), 7-6 (5), 6-4

Holger Rune (Dan) - Aslan Karacev 7-6 (1), 4-6, 6-3

Pedro Martinez (ESP) - Ugo Humbert (FRA) 6-4, 7-6 (5)

Lorenzo Musetti (ITA) - Benoit Paire (FRA) 6-2, 6-7 (4), 6-2

Lorenzo Sonego (ITA/16) - Ilja Ivaška 6-3, 6-3

Laslo Đere (SRB) - Maxime Cressy (SAD) 6-4, 6-7 (7), 6-2

Emil Ruusuvuori (FIN) - Oscar Otte (NJEM) 6-4, 6-3

2. kolo

Alejandro Davidovich Fokina (ŠPA) - Novak Đoković (SRB/1) 6-3, 6-7 (5), 6-1

