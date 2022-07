Trener Vitorije: Bit će jako teško protiv Hajduka, morat ćemo se boriti ako želimo proći

Portugalska Vitoria Guimaraes je u četvrtak navečer eliminirala mađarsku Puškaš Akademiju izborivši prolaz u 3. pretkolo Konferencijske lige gdje njen trener očekuje teške utakmice s hrvatskim doprvakom Hajdukom.

"Sada ćemo početi razmišljati o splitskom Hajduku. Te dvije utakmice mogu nam pomoći da ispravimo ono što nismo radili dobro. Bit će to teške utakmice. Već sada šaljem poruku da ćemo se morati boriti kako bi smo prošli dalje iz tog ogleda. U ovom klubu, naime, ne možeš niti biti ako razmišljaš drugačije", izjavio je 40-godišnji Joao Miguel da Cunha Teixeira, poznat kao "Moreno".

Vitoria će 4 .kolovoza gostovati u Splitu a 11.kolovoza će biti domaćin u Guimaraesu, gradu udaljenom 40-ak kilometara od Porta.

Bijelo-crni, koji su prošlu sezonu završili na šestom mjestu u portugalskom prvenstvu, u četvrtak su odigrali 0-0 kod Puškaš Akademije čime su obranili prednost od 3-0 stečenu tjedan dana ranije u prvoj utakmici 2.pretkola.

"Temeljem proučavanja Puškaš Akademije znali smo da ćemo ondje proći kroz teške trenutke. Imaju neke zanimljive igrače, ali prolazak dalje je odlučen zahvaljujući našoj fantastičnoj izvedbi u Guimaraesu", rekao je Moreno.

Obje momčadi su imale prilike za zabiti, no Vitoria je prva zaprijetila uputivši tri udarca prema vratima Puškaša.

"Mogli smo imati više loptu u svom posjedu, te više učiniti s njom, ali naše prilike su bile bolje. Mađarska ekipa je imala šanse iz prekida pa mi moramo dodatno poraditi na tom segmentu igre", istaknuo je trener Vitorije. Napomenuo je, međutim, da u niti jednom trenutku prolazak u iduće kolo nije bio upitan.

Moreno, bivši igrač Vitorije, preuzeo je klupu 13. srpnja a dotad je bio trener B momčadi. Od sredine svibnja do kraja lipnja 2021. privremeno je vodio prvu momčad.

"Veseli me stav igrača, reakcija kada bi smo izgubili loptu. To pomaže da bi se pobjeđivalo u utakmicama. No potrebno je imati i kvalitetu, a na nju ćemo se sada usredotočiti. Radit ćemo na kvaliteti naše igre", dodao je.

Ogledi s Puškaš Akademijom bili su najveći test za Vitoriju ovog ljeta jer se pripremala za početak sezone igrajući s niželigašima. Prvo kolo portugalskog prvenstva igrat će 8.kolovoza kod Chavesa.

