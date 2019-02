Trener Chelseaja pokušao objasniti zašto Kepa nije htio napustiti igru

Menadžer Chelseaja Maurizio Sarri izjavio je kako je za incident u završnici finala Liga kupa protiv Manchester Cityja, kada je vratar Kepa Arrizabalaga u 120. minuti odbio izaći iz igre, kriv "nesporazum".

"Nisam razumio u čemu je problem i situaciju mi je razjasnio tek liječnik kada se vratio na klupu. Došlo je do velikog nesporazuma jer sam ja shvatio kako vratar ima grčeve i zato neće moći braniti 11-erce. No, nije se radilo o grčevima i on je mogao nastaviti braniti", izjavio je Sarri.

Na pitanje zašto je u jednom trenutku i izašao sa stadiona, pa se vratio, Sarri je odgovorio:

"Morao sam se vratiti kako bih se smirio. Kepa je shvatio kako sam ja tražio zamjenu zbog njegova fizičkog problema, a on mi je rekao kako tog problema nema i bio je u pravu. Razgovarao sam s njim i razjasnili smo situaciju".

I Chelsea je putem svog službenog Twittera poslao sličnu poruku:

"Maurizio Sarri je rekao kako je konfuzija oko Kepine zamjene 'veliki nesporazum' jer je on mislio kako igrača muči grč. No, sada kaže kako je Kepa bio u pravu i kako je mogao nastaviti s igrom iako je način na koji je to učinio bio pogrešan. Sarri sada mora razgovarati s Kepom".

Kepa je prilikom raspucavanja obranio jedan udarac, ali to nije bilo dovoljno bluesima za pobjedu jer su njegovi suigrači dva puta bili neprecizni.

Inače, Kepa je bio upitan za nastup u finalu zbog problema s butnim mišićem, no ipak je nastupio.