Kakav peh! Kovačić proigrao u Chelseaju, ali ovome se nije mogao nadati

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić, koji ove sezone igra za Chelsea u koji je stigao na posudbu iz Real Madrida, u lipnju će se vratiti u Madrid jer ga londonski klub neće moći otkupiti zbog kazne Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) koja je Chelseaju zabranila registriranje novih igrača u sljedeća dva prijelazna roka.

FIFA je u petak je zabranila Chelseaju registriranje novih igrača do siječnja 2021. godine zbog kršenja pravila dovođenja igrača mlađih od 18 godina.

Kovačić je prošlog ljeta napustio redove europskog prvaka kako bi u nekom drugom klubu igrao više. Chelsea ga je posudio do kraja sezone bez prava otkupa. Nogometaš je od dolaska ondje rekao kako se osjeća ugodno na Stamford Bridgeu te nije isključio mogućnost ostanka ako Chelsea bude zainteresiran i ako se dogovori s Real Madridom oko kupnje.

Španjolski mediji su prethodnih mjeseci nagađali kako bi on mogao biti dio posla oko dovođenja Edena Hazarda iz Chelsea u Real Madrid, no madridski klub to nikada nije potvrdio kao niti stvarni interes za belgijskog ofenzivca.

Kovačić u Madridu ima ugovor do ljeta 2021. godine, a klubu kažu kako ga ondje očekuju u lipnju. U međuvremenu se, međutim, promijenio trener trećeplasirane momčadi španjolskog prvenstva. Santiago Solari, na klupi od studenog, još uvijek se nije očitovao oko Kovačića pa je nepoznato ulazi li on u njegove planove za iduću sezonu. Njegov prethodnik Julen Lopetegui htio je zadržati hrvatskog reprezentativca no nakon inzistiranja na odlasku posuđen je na godinu dana.

Mateo Kovačić je bio nezadovoljan statusom pričuvnog igrača u Madridu gdje su u formaciji 4-3-3 prednost na sredini terena dobivali Luka Modrić, Toni Kroos i Casemiro. Izgledno je da će sva trojica ostati i iduće sezone. Modrić je u petak dogovorio produženje ugovora do ljeta 2021. godine. Osim navedenih igrača Solari na sredini terena koristi i mlađe Danija Ceballosa i Marcosa Llorentea koji su imali slabiji status od Kovačića kada je on bio u klubu.

Kovačić je od početka sezone sudjelovao u 35 utakmica za Chelsea, a u posljednjih deset prvenstvenih utakmica u njih šest je startao u udarnoj postavi. Dva puta je asistirao te još uvijek čeka na prvi pogodak.

