Trener Ane Konjuh: Neugodan je niz, ali pratili su je i pehovi, dva puta se razboljela...

Ana Konjuh niti na WTA turniru u Istanbulu nije osjetila slast pobjede, dapače doživjela je peto uzastopno ispadanje u prvom kolu nekog turnira (prije Turske još i u Charlestonu, Miamiju, Indian Wellsu i Lyonu), a ni s reprezentacijom u B. J. King kupu nije briljirala (pobjeda nad Šveđankom Hennemann i poraz od Slovenke Juvan). Pa, što se to događa s 24-godišnjom Dubrovčankom pitali smo njezina trenera Lošinjanina Antonia Veića (34) koji s Anom, s manjim prekidima, radi već pet godina. Najbolji tenisač jadranskih otoka spremno je pristao na razgovor.

Uvijek ima zlih jezika

- Mislim da se u karijeri Ane Konjuh ne događa ništa alarmantno. Dobro radi, marljivo trenira, a ovaj neugodni niz posljedica je i nekih nesretnih događaja. Razboljela se dva puta, jednom je imala COVID-19, a u Indian Wellsu gripu koja je imala utjecaj i na njezin nastup u Miamiju (poraz od Rumunjke Ruse sa 3:6, 4:6 - op. a.) - kaže Veić.

Na društvenim mrežama često zamjeraju Ani da je nezainteresirana, nedovoljno fokusirana?

- Ima zlih jezika koji svašta govore, ali ja to vidim na ovaj način: ona se tri godine borila s ozljedama lakta i ponekad se nije osjećala najbolje. To ne znači da je bila nezainteresirana, ja jako dobro znam da je Ani stalo do svakog meča. I sam sam prolazio kroz slične situacije u karijeri, pa znam kako to ide - napominje bivši tenisač Veić koji je u jednom trenutku bio 119. na ATP listi (u svibnju 2012.).

Čuju se i kritike da se slabo kreće, da ima višak kilograma?

- Kad izgubite samopouzdanje, onda sve to puno teže ide. Ona igra napadački tenis, pa promašuje možda više nego ostale igračice, ali to ne znači da se slabo kreće. Ona je tek godinu dana zdrava, nakon svih onih problema s laktom, i u tih godinu dana postigla je nevjerojatan uspjeh, vratila se u Top 50. Neko je možda očekivao da će se odmah vratiti u Top 20 gdje je već bila (2017. - op. a.), ona i ima potencijal za to i uvjeren sam da će se vratiti u svjetski vrh, ali to ne može preko noći. Mora i dalje strpljivo raditi i čekati svoju priliku.

Prekid pehova u Madridu?

Ana je trenutačno 63. na WTA listi (22. je među vršnjakinjama), a sljedeći nastup imat će na jakom WTA 1000 turniru u Madridu (nagradnog fonda od 6,6 milijuna USD) - kako stvari zasad stoje: morat će igrati kvalifikacije - koji se također igra na zemlji. Na toj se podlozi Ana ne snalazi najbolje u posljednje vrijeme...

- Mislim da Ana može igrati dobro i na zemlji, na njoj je uostalom i ponikla, ali objektivno podloga koja najviše odgovara njezinu načinu igre nešto je sporiji beton. Niti u Istanbulu ona nije odigrala tako loše (poraz od Rumunjke Bogdan sa 4:6, 3:6 - op. a.), ali padala je kiša i dodatno smekšala teren, tako da objektivno nije bilo lako igrati. Nadam se da će se taj niz pehova napokon prekinuti na madridskom turniru - istaknuo je Veić, zaključivši:

- Svi mi imamo velika očekivanja kad je Ana u pitanju, ali kažem, ona zaistinski igra tek godinu dana, nedostaje joj konstanta, nedostaje kontinuitet, ali doći će i to, tako da nastavak sezone očekujemo s velikim optimizmom.

Nakon Madrida Dubrovčanka je planirala nastup na jednako kvalitetnom turniru u Rimu, a najveći izazov na zemljanoj podlozi slijedi joj, naravno, u Roland Garrosu. Lani je u Bulonjskoj šumi ispala već u prvom kolu nakon poraza od Sabaljenke (prošavši prije toga kvalifikacije), a bolje je prolazila samo u trima godinama kada je stizala do drugog kola: 2015. (poraz od Begu), 2016. (Cibulkova) i 2017. godine (Linette). Najveći uspjeh na zemljanoj podlozi Ana je postigla lani u svibnju kada je bila u finalu beogradskog WTA 250 turnira (poraz od Španjolke Badose).