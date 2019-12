UŽIVO I Modrić je u Parizu! Tko će ga naslijediti - Messi ili Van Dijk?

U Parizu je i naš Luka Modrić. Hrvatski kapetan je lani prekinuo je dominaciju Messija i Ronalda. Večeras će predati Zlatnu loptu Messiju ili Van Dijku.

The 2018 Ballon d'Or Winner is here! Luka Modric 👋 👋 👋 #ballondor pic.twitter.com/bI9WgjnycB