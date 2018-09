Tkalčec i Seligman peti u finalu Svjetskog kupa u Szombathelyju

Hrvatska gimnastičarka Tijana Tkalčec zauzela je u finalu Svjetskog gimnastičkog kupa u mađarskom Szombathelyju peto mjesto na preskoku, a Robert Seligman je bio peti na konju s hvataljkama, dok je Filip Ude u istoj disciplini natjecanje završio kao osmi.

Hrvatska najiskusnija gimnastičarka Tijana Tkalčec je s petim mjesto u preskoku (13.400 i 12.900) u današnjem finalu Svjetskog kupa u Szombathelyju zadržala svoju poziciju među prve tri na svjetskoj rang ljestvici u ovoj disciplini.

"Prvi skok sam popravila u izvedbi, a u drugi dio skoka sam loše ušla, loše doskočila, pa zatim još i prestupila. Drugi skok, nažalost, nisam popravila, pa sam zbog tog lošeg doskoka i prijestupa dobila i nisku ocjenu. S obzirom da je ovo tek prvo natjecanje u nastavku sezone, zadovoljna sam ulaskom u finale i petim mjestom. Nekako sam se nadala da bih mogla biti četvrta, ili čak treća, ali opet me to predugo čekanje na nastup stajalo "živaca". Nadam se da će biti bolje već sljedećeg vikenda u Parizu", izjavila je nakon finala Tijana.

Peto mjesto u današnjem je finalu osvojio i Robert Seligman, srebrni na konju s hvataljkama s nedavno završenog Europskog prvenstva u Glasgowu. Robert je u finalu svoje najjače discipline zaradio ocjenu 13.800.

"Natjecanje je, što se tiče "odvježbavanja", prošlo dobro, Napravio sam vježbu s Europskog prvenstva od početka do kraja, međutim, na kraju vježbe sam izgubio snagu, dosta sam se potrošio do tada i napravio sam veliku pogrešku na saskoku, tako da ocjena 13.800 i peto mjesto za mene sigurno nije zadovoljavajuće. Ali, s obzirom da sam došao ovdje izboriti ovo finale i dva puta nastupiti, kao na situacijskom treningu, zadovoljan sam vikendom u Szombathelyju. Realno bi bilo da sam na trećoj poziciji, ali tako je to ponekad, na manjim natjecanjima kao što su natjecanja Svjetskog kupa, gdje je u igri subjektivna procjena šest sudaca koji sjede jedan do drugoga, ponekad morate biti puno bolji da biste se uopće popeli na postolje", ocijenio je svoj nastup u finalu Seligman, osvrnuvši se pritom na planove za budućnost te pripreme za predstojeće Svjetsko prvenstvo u Dohi.

"Sve je to OK, rezultat ovdje nije bio imperativ. Imperativ je bio dobro trenirati u situaciji natjecanja. Sad ima dovoljno vremena, mjesec dana za glavni cilj ove sezone - Svjetsko prvenstvo u Dohi, gdje ćemo sigurno i Filip Ude i ja biti potpuno spremni i boriti se za finale i medalju.", rekao je Seligman.

Drugi hrvatski predstavnik u finalu konja s hvataljkama Filip Ude svoj je nastup zbog dva pada sa sprave završio kao osmi. I Seligmanu i Udeu ovo je posljednje natjecanje uoči Svjetskog prvenstva koje za mjesec dana počinje u Dohi. Tijana Tkalčec već će sljedećeg vikenda nastupiti na Svjetskom kupu u Parizu.